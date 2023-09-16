Россиянам объяснили, какой лишай действительно заразен

Как объяснила рассказала дерматолог DocDeti и DocMed Александра Кириллова, лишай — целый ряд заболеваний кожи различной природы. При этом само название «лишай» закрепилось исторически и переводится с латинского как «лихен» — мох. Вероятно, из-за схожести папул (бугорков на коже) и бляшек сыпи с наростами мха на дереве или камне. Разновидностей лишая очень много, но большинство из них незаразны. Но не стоит заниматься самолечением, при первых подозрения и высыпаниях на коже стоит обратиться ко врачу.

Виды лишая:

Красный плоский лишай . Обычно проявляется сильно зудящими папулами с лиловым оттенком и восковидным блеском на слизистой рта либо мелкой сливающейся и образующей рисунок сетью папул. Этот лишай незаразен;

. Обычно проявляется сильно зудящими папулами с лиловым оттенком и восковидным блеском на слизистой рта либо мелкой сливающейся и образующей рисунок сетью папул. Этот лишай незаразен; Розовый лишай . Как правило, в этом случае сначала возникает крупная материнская бляшка, а потом добавляются мелкие дочерние пятна с нежным шелушением. Врач добавила, что пятна следуют по кожным линиям и поэтому сыпь часто сравнивают с рождественской ёлкой. Розовый лишай может стать осложнением после ранее перенесённой вирусной инфекции, но лечение обычно не требуется — проблема уходит сама через 4–8 недель;

. Как правило, в этом случае сначала возникает крупная материнская бляшка, а потом добавляются мелкие дочерние пятна с нежным шелушением. Врач добавила, что пятна следуют по кожным линиям и поэтому сыпь часто сравнивают с рождественской ёлкой. Розовый лишай может стать осложнением после ранее перенесённой вирусной инфекции, но лечение обычно не требуется — проблема уходит сама через 4–8 недель; Отрубевидный лишай . Это незаразное заболевание кожи, которое проявляется сыпью розового или коричневого цвета. Именно поэтому этот вид лишая называют ещё и разноцветным. Пятна сопровождаются отрубевидным шелушением. Отсюда и первое название. Заболевание вызывает грибок рода malassezia. Он живёт на коже у всех людей, но при некоторых условиях, например, повышенной потливости, начинает размножать активнее и вызывает характерные пятна на коже;

. Это незаразное заболевание кожи, которое проявляется сыпью розового или коричневого цвета. Именно поэтому этот вид лишая называют ещё и разноцветным. Пятна сопровождаются отрубевидным шелушением. Отсюда и первое название. Заболевание вызывает грибок рода malassezia. Он живёт на коже у всех людей, но при некоторых условиях, например, повышенной потливости, начинает размножать активнее и вызывает характерные пятна на коже; Опоясывающий лишай . Его может вызвать реактивация вируса герпеса 3 типа. Этот же вирус вызывает и ветрянку. Работает это так: сначала вирус герпеса попадает в организм и вызывает ветрянку, а потом идёт с человеком дальше по жизни. Но при некоторых условиях он может снова активироваться и тогда уже разовьётся опоясывающий лишай. Проявляется он сгруппированными пузырьками по ходу нерва. Если вакцинироваться от ветрянки, то проблем с лишаем можно легко избежать.

. Его может вызвать реактивация вируса герпеса 3 типа. Этот же вирус вызывает и ветрянку. Работает это так: сначала вирус герпеса попадает в организм и вызывает ветрянку, а потом идёт с человеком дальше по жизни. Но при некоторых условиях он может снова активироваться и тогда уже разовьётся опоясывающий лишай. Проявляется он сгруппированными пузырьками по ходу нерва. Если вакцинироваться от ветрянки, то проблем с лишаем можно легко избежать. Стригущий лишай .Этот тот самый вид лишая, который можно подхватить от бездомных кошек. Болячка поражает волосистую часть головы и волосы начинают обламываться. Поэтому разновидность и носит такое название. Радует только то, что проблема лечится, заметила дерматолог;

.Этот тот самый вид лишая, который можно подхватить от бездомных кошек. Болячка поражает волосистую часть головы и волосы начинают обламываться. Поэтому разновидность и носит такое название. Радует только то, что проблема лечится, заметила дерматолог; Белый лишай . Проявляется белесоватыми пятнами на лице, иногда с лёгким шелушением. Чаще всего бывает у детей. Заболевание незаразно, некоторые авторы даже относят его к лёгкой форме атопического дерматита;

. Проявляется белесоватыми пятнами на лице, иногда с лёгким шелушением. Чаще всего бывает у детей. Заболевание незаразно, некоторые авторы даже относят его к лёгкой форме атопического дерматита; Блестящий лишай . Его можно распознать по мелким розовым или телесным блестящим папулам на коже. Обычно протекает бессимптомно.

. Его можно распознать по мелким розовым или телесным блестящим папулам на коже. Обычно протекает бессимптомно. Золотистый лишай. Обычно проявляется на ногах пятнами золотисто-коричневого цвета. Сыпь может сохраняться несколько лет и потом сама пройти.

Ранее «Секрет» рассказывал, что у любителей позагорать после принятия солнечных ванн могут появиться пятна на коже и одна из причин этого как раз пятнистый (отрубевидный) лишай. Из-за чего он появляется, можно узнать тут.