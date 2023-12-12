Россиянам объяснили, когда идти в отпуск, чтобы продлить каникулы и не потерять в деньгах

Про отпуска важно запомнить одно правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее уходить в это время в отпуск. Иначе вы потеряете в деньгах, ведь отпускные считают по среднему показателю заработка сотрудника, объяснил юрист.

В январе 2024 года будет всего 17 рабочих дней. Зато в декабре 2023-го — 21 день. То есть в январе выгоднее работать, так как стоимость рабочего дня будет выше стоимости дня отпуска. А в декабре можно и отдохнуть — сильно в деньгах вы не потеряете, сказал Южалин «Известиям».