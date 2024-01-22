Опубликовано 22 января 2024, 06:00
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Названо идеальное время суток для занятий спортом. Совам это не понравится
Спорт должен быть в жизни каждого человека, если он хочет оставаться форме и следит за здоровьем. Правда, в рабочие будни времени на тренировку почти нет, но находить его как-то приходится. Кто-то идёт в зал до работы, то есть ранним утром, кто-то занимается в обед, а кто-то вечером после трудового дня. Но оказалось, что лучше всего упражняться с утра. И вот почему.
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По данным портала «Marie Claire», спортом в принципе стоит заниматься и делать это нужно тогда, когда вам удобно, но у утренней тренировки есть несколько ярких преимуществ. Она:
- Помогает поддерживать вес. Если вы думаете, что разницы никакой нет, то ошибаетесь. Исследования говорят обратное;
- Улучшает метаболизм и способствует жиросжиганию;
- Поднимает настроение. Всё-таки вы с утра уже сделали большое дело для своего здоровья;
- Помогает сохранить регулярность тренировок. Всё-таки с утра найти время на спорт всегда проще, чем в течение дня, когда вас заваливает делами;
- Нормализует сон. Тренировки на открытом воздухе помогают стабилизировать циркадный ритм, пояснили эксперты;
- Позволяет меньше отвлекаться. Так как с утра меньше дел и можно провести время с пользой для себя;
- Даёт больше энергии. Кажется, что после спорта можно больше потратить сил, чем получить, но нет, исследования говорят обратное.
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