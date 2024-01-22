Названо идеальное время суток для занятий спортом. Совам это не понравится

По данным портала «Marie Claire», спортом в принципе стоит заниматься и делать это нужно тогда, когда вам удобно, но у утренней тренировки есть несколько ярких преимуществ. Она:

Помогает поддерживать вес. Если вы думаете, что разницы никакой нет, то ошибаетесь. Исследования говорят обратное;

Улучшает метаболизм и способствует жиросжиганию;

Поднимает настроение. Всё-таки вы с утра уже сделали большое дело для своего здоровья;

Помогает сохранить регулярность тренировок. Всё-таки с утра найти время на спорт всегда проще, чем в течение дня, когда вас заваливает делами;

Нормализует сон. Тренировки на открытом воздухе помогают стабилизировать циркадный ритм, пояснили эксперты;

Позволяет меньше отвлекаться. Так как с утра меньше дел и можно провести время с пользой для себя;

Даёт больше энергии. Кажется, что после спорта можно больше потратить сил, чем получить, но нет, исследования говорят обратное.

О том, как защитить суставы по время тренировки, объяснили здесь.