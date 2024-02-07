Россиянам объяснили, когда непривитого ребёнка не пустят в школу

Когда непривитого ребёнка не пустят в школу

Вообще отсутствие прививок не повод не допускать ребёнка к занятиям — по закону родители не обязаны прививать своих детей. Но из правила есть одно исключение.

«Законом не установлен запрет на допуск учеников в школы (в отличие, например, от ряда трудовых отношений, когда работодатель может запретить допуск непривитого сотрудника на ряде производств), в случае отсутствия у них профилактических прививок, однако это не касается времени эпидемий и карантина», — отметила юрист в области семейного права, наследства и вопросов опеки Мария Паулюс.

Вопросы, связанные с профилактикой инфекционных заболеваний, регулируют специальный закон и санитарно-эпидемиологические требования. Согласно этим документам, если в школе возникли подобные проблемы, то здоровье учеников становится важнее их обучения.

Как действуют при разных инфекциях

Каждая конкретная инфекция или прививка предусматривает свои правила школьного поведения. Они схожи между собой, но не идентичны, подчёркивает юрист. Это можно понять по нескольким примерам.

Полиомиелит

Если ребёнок заболел полиомиелитом, то в школе разделят привитых и непривитых детей на 60 дней. Не пускать последних в школу нельзя — руководству учреждения придётся подумать, как организовать их обучение в разных группах. Также детям могут предложить на время карантина перейти на домашнее образование или самообразование.

«Говорить о том, что перевод в другой класс (более сильный или более слабый) как-то нарушает права на образование, не стоит. Всё-таки судебная практика заняла позицию, что если именно физические условия пребывания не испорчены для ребёнка, то здоровье всех детей важнее временного изменения режима обучения одного непривитого ребёнка», — добавила Мария Паулюс.

Краснуха

При выявлении очага инфекции в детсадах и школах объявляют карантин — с момента выявления первого больного до 21 дня с момента выявления последнего заболевшего. В этот период в учреждения не пустят детей, которые:

не болели корью, краснухой или эпидемическим паротитом;

не были привиты против этих инфекций;

прошли вакцинацию менее трёх недель назад.

Коклюш

Детей, которые контактировали с больным коклюшем и начали кашлять, независимо от поставленных прививок не будут пускать в детсады и школы, пока они не поправятся.

«Их допускают в детский коллектив после получения двух отрицательных результатов бактериологического или одного отрицательного результата молекулярно-генетического исследований», — уточнила Мария Паулюс.

Так что в каждом отдельном случае возможен свой сценарий. В целом нужно быть готовым к тому, что если в школе будет вспышка инфекции, то непривитым детям придётся побыть дома.