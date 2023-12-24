Россиянам объяснили, когда полезнее мыться — утром или вечером
Гигиена в современной жизни стала уже не привилегией, а обязанностью и необходимостью. Почти все люди принимают душ раз в день, но кому-то удобнее проводить эту процедуру утром, а кому-то под вечер, перед сном. Казалось бы, главное помыться в принципе, но нет. Время приёма душа тоже важно. Когда лучше мыться, рассказал доктор Джейсон Сингх.
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По словам специалиста, лучше принимать душ на ночь, так как такой душ способен улучшить качество сна, смыть грязь, накопившуюся за день, и увлажнить кожу.
Сингх объяснил, что тёплая вода перед сном запускает выброс мелатонина, сообщая организму, что пора спать. Плюс душ на сон грядущий помогает организму охладиться — это способствует засыпанию.
Эксперт также отметил, что мыться перед сном нужно, чтобы очистить тело от грязи и лечь в постель чистым. А людям с сухой кожей купание помогает увлажнить кожу. Особенно это полезно для людей с экземой и акне.
При этом утренний душ тоже нельзя списывать со счетов, ведь даже ночью кожа накапливает микробы и бактерии. Поход в ванную комнату поможет избавиться от них.
О том, можно ли мыть голову гелем для душа, рассказали в этом материале.