Россиянам объяснили, когда полезнее мыться — утром или вечером

По словам специалиста, лучше принимать душ на ночь, так как такой душ способен улучшить качество сна, смыть грязь, накопившуюся за день, и увлажнить кожу.

Сингх объяснил, что тёплая вода перед сном запускает выброс мелатонина, сообщая организму, что пора спать. Плюс душ на сон грядущий помогает организму охладиться — это способствует засыпанию.

Эксперт также отметил, что мыться перед сном нужно, чтобы очистить тело от грязи и лечь в постель чистым. А людям с сухой кожей купание помогает увлажнить кожу. Особенно это полезно для людей с экземой и акне.

При этом утренний душ тоже нельзя списывать со счетов, ведь даже ночью кожа накапливает микробы и бактерии. Поход в ванную комнату поможет избавиться от них.

О том, можно ли мыть голову гелем для душа, рассказали в этом материале.