Жизнь
04:00, 24 декабря 2023
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Россиянам объяснили, когда полезнее мыться — утром или вечером

Гигиена в современной жизни стала уже не привилегией, а обязанностью и необходимостью. Почти все люди принимают душ раз в день, но кому-то удобнее проводить эту процедуру утром, а кому-то под вечер, перед сном. Казалось бы, главное помыться в принципе, но нет. Время приёма душа тоже важно. Когда лучше мыться, рассказал доктор Джейсон Сингх.

kevin Baquerizo / Unsplash

kevin Baquerizo / Unsplash

По словам специалиста, лучше принимать душ на ночь, так как такой душ способен улучшить качество сна, смыть грязь, накопившуюся за день, и увлажнить кожу.

Сингх объяснил, что тёплая вода перед сном запускает выброс мелатонина, сообщая организму, что пора спать. Плюс душ на сон грядущий помогает организму охладиться — это способствует засыпанию.

Эксперт также отметил, что мыться перед сном нужно, чтобы очистить тело от грязи и лечь в постель чистым. А людям с сухой кожей купание помогает увлажнить кожу. Особенно это полезно для людей с экземой и акне.

При этом утренний душ тоже нельзя списывать со счетов, ведь даже ночью кожа накапливает микробы и бактерии. Поход в ванную комнату поможет избавиться от них.

О том, можно ли мыть голову гелем для душа, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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