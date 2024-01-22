Жизнь
Опубликовано 22 января 2024, 10:40
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Россиянам объяснили, как получить отцовский капитал от государства

Каждый взрослый россиянин знает о том, что при появлении детей родители имеют право получить материнский капитал. А о такой мере поддержки, как отцовский капитал, многие даже не слышали. Тем не менее и такая выплата есть — правда, в законе термин не закреплён. Подробнее о ней изданию «Подмосковье сегодня» рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.
Россиянам объяснили, как получить отцовский капитал от государства
© Freepik/Drazen Zigic

Что такое отцовский капитал

Отцовский капитал — то же самое, что и материнский. Разница лишь в том, что сертификат на получение денег выдают отцу.

Основания для получения:

  • смерть матери ребёнка;
  • лишение её родительских прав;
  • добровольный отказ от ребёнка;
  • мужчина — единственный усыновитель и сам воспитывает ребёнка.

Как получить отцовский капитал

В зависимости от основания для получения мужчине нужно предоставить документы, которые подтверждают его право.

1 января 2024 года появились два новых условия:

  • у отца на момент рождения ребёнка должно быть гражданство РФ;
  • ребёнок — гражданин России по рождению.

Есть исключения для жителей новых регионов.

Размер отцовского капитала

С 1 февраля 2024 года материнский капитал, а равно и отцовский, проиндексируют на 7,5%. Дата выдачи сертификата значения не имеет. На первого ребёнка можно будет получить 631 000 рублей, а на второго — 834 000 рублей.

Для мужчин, самостоятельно воспитывающих детей, в России есть ещё целый список выплат от государства. О них можно прочитать в этом материале.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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