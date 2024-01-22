Россиянам объяснили, как получить отцовский капитал от государства

Что такое отцовский капитал

Отцовский капитал — то же самое, что и материнский. Разница лишь в том, что сертификат на получение денег выдают отцу.

Основания для получения:

смерть матери ребёнка;

лишение её родительских прав;

добровольный отказ от ребёнка;

мужчина — единственный усыновитель и сам воспитывает ребёнка.

Как получить отцовский капитал

В зависимости от основания для получения мужчине нужно предоставить документы, которые подтверждают его право.

1 января 2024 года появились два новых условия:

у отца на момент рождения ребёнка должно быть гражданство РФ;

ребёнок — гражданин России по рождению.

Есть исключения для жителей новых регионов.

Размер отцовского капитала

С 1 февраля 2024 года материнский капитал, а равно и отцовский, проиндексируют на 7,5%. Дата выдачи сертификата значения не имеет. На первого ребёнка можно будет получить 631 000 рублей, а на второго — 834 000 рублей.

Для мужчин, самостоятельно воспитывающих детей, в России есть ещё целый список выплат от государства. О них можно прочитать в этом материале.