Россиянам объяснили, кому придётся платить налог со вкладов в 2024 году

Как рассказали в банке «Левобережный», в 2024 году налоговая рассчитает сумму необлагаемого дохода по вкладам за 2023 год.

Формула расчёта такая: 1 млн рублей надо умножить на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год. Процент определяется в таком порядке — берутся ключевые ставки ЦБ на 1-е число каждого месяца и выбирается наибольшая из них.

То есть в 2023 году необлагаемая сумма составит 150 000 рублей (1 млн рублей нужно умножить на 15%).

Сейчас ключевая ставка составляет 16%, но её повысили только 15 декабря, так что для расчётов она не применяется.

Если доход от вкладов будет меньше этой суммы, то раскошеливаться не придётся. Если же ваш доход превышает необлагаемую сумму, то придётся заплатить НДФЛ по ставке 13%. Для этого из всего дохода нужно вычесть необлагаемую сумму и от неё взять эти самые 13%.

Если общий доход налогоплательщика за год превысит 5 млн рублей, налог будет рассчитываться по ставке 15% — но только с той суммы, которая превышает 5 млн.

О том, какой налог вырастет в 2024 году, можно узнать в этом материале.