Опубликовано 24 января 2024, 15:20
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Россиянам объяснили, могут ли за выдачу анализов брать деньги
Многие сталкивались с такой ситуацией — исследование проведено, но его результаты на руки можно получить за отдельную плату. Такое часто бывает на приёме у стоматологов или других специалистов, которые отказываются печатать снимки того же рентгена или записывать их на диск или флешку. Законно ли требовать за такие услуги деньги, aif.ru рассказал член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктор медицинских наук, профессор Алексей Старченко.
По словам Старченко, отказ клиники записать результаты исследования на флешку или другой носитель — ситуация частая и незаконная, потому что в медучреждении обязаны предоставлять пациенту всю исчерпывающую информацию о его здоровье. И результаты анализов не исключение. Об этом говорится в приказе Минздрава.
Если клиника отказывается предоставлять вам результаты обследования, то нужно писать заявление на имя главврача, а потом, если что, идти и в Росздравнадзор.
При этом эксперт отметил, что сам снимок вам могут дать либо в распечатанном виде, либо записать на флешку, либо отправить по почте. Так вы сможете показать результаты другому врачу при необходимости.
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