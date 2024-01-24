Россиянам объяснили, могут ли за выдачу анализов брать деньги

По словам Старченко, отказ клиники записать результаты исследования на флешку или другой носитель — ситуация частая и незаконная, потому что в медучреждении обязаны предоставлять пациенту всю исчерпывающую информацию о его здоровье. И результаты анализов не исключение. Об этом говорится в приказе Минздрава.

Если клиника отказывается предоставлять вам результаты обследования, то нужно писать заявление на имя главврача, а потом, если что, идти и в Росздравнадзор.

При этом эксперт отметил, что сам снимок вам могут дать либо в распечатанном виде, либо записать на флешку, либо отправить по почте. Так вы сможете показать результаты другому врачу при необходимости.

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