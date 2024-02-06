Россиянам объяснили, нужно ли снимать «умные» часы на ночь

По её словам, слишком тугой ремешок на часах может передавить нервы и сосуды. При этом если не застёгивать гаджет туго, то показатели измерить он не сможет, либо часы просто слетят с руки во сне.

Кроме того, снимать прибор с руки стоит ещё и потому, что можно заработать проблемы с кожей. За день под браслетом накапливаются грязь, пыль, влага и пот. И это всё — идеальная среда для бактерий и их размножения. Если ремешок не снимать вообще, то можно заработать даже грибок. А он лечится очень непросто.

Эксперт уточнила, что на ночь лучше снимать и все остальные украшения, включая обычные часы, серьги и кольца.

О том, стоит ли верить умным часам при измерении давления, рассказали тут.