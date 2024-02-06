Опубликовано 06 февраля 2024, 09:50
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Россиянам объяснили, нужно ли снимать «умные» часы на ночь
Современные гаджеты способны контролировать качество сна, пульс, сатурацию, уровень стресса и другие показатели. С ними можно принимать душ, работать, заниматься спортом и даже спать. Правда, последняя идея по душе не всем врачам. Оказывается, эта привычка может быть опасна. О том, почему лучше не спать с «умными» часами, Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Наталья Белова.
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По её словам, слишком тугой ремешок на часах может передавить нервы и сосуды. При этом если не застёгивать гаджет туго, то показатели измерить он не сможет, либо часы просто слетят с руки во сне.
Кроме того, снимать прибор с руки стоит ещё и потому, что можно заработать проблемы с кожей. За день под браслетом накапливаются грязь, пыль, влага и пот. И это всё — идеальная среда для бактерий и их размножения. Если ремешок не снимать вообще, то можно заработать даже грибок. А он лечится очень непросто.
Эксперт уточнила, что на ночь лучше снимать и все остальные украшения, включая обычные часы, серьги и кольца.
О том, стоит ли верить умным часам при измерении давления, рассказали тут.