Россиянам объяснили, опасно ли пользоваться «неродной» зарядкой

По словам эксперта, при использовании зарядки с подходящим разъёмом никакого вреда для смартфона не будет. Неважно, «родная» она или нет. И даже если зарядка окажется более или менее мощной, чем нужно. В первом случае смартфон возьмёт лишь столько, сколько нужно, а во-втором, восполнение запасов энергии просто займёт больше времени.

При этом использовать зарядки без сертификатов соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 может быть опасно. Аккумулятор может перегреться или быстрее износиться.

Но если в гаджете есть технология быстрой зарядки, то лучше следить за совместимостью соответствующих стандартов зарядного устройства и смартфона. Так вы продлите жизнь вашего смартфона.

О том, почему ещё опасно использовать чужую зарядку, рассказали тут.