Жизнь
Опубликовано 21 января 2024, 15:20
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Россиянам объяснили, опасно ли пользоваться «неродной» зарядкой

Правильным считается использовать «родную» зарядку для смартфона, то есть ту, что идёт в комплекте с телефоном. Но, во-первых, она тоже может сломаться или не всегда оказаться под рукой, во-вторых, некоторые производители теперь не кладут её в комплект. Можно ли заряжать телефон «неродной» зарядкой, «Прайму» рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.
Россиянам объяснили, опасно ли пользоваться «неродной» зарядкой
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По словам эксперта, при использовании зарядки с подходящим разъёмом никакого вреда для смартфона не будет. Неважно, «родная» она или нет. И даже если зарядка окажется более или менее мощной, чем нужно. В первом случае смартфон возьмёт лишь столько, сколько нужно, а во-втором, восполнение запасов энергии просто займёт больше времени.

При этом использовать зарядки без сертификатов соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 может быть опасно. Аккумулятор может перегреться или быстрее износиться.

Но если в гаджете есть технология быстрой зарядки, то лучше следить за совместимостью соответствующих стандартов зарядного устройства и смартфона. Так вы продлите жизнь вашего смартфона.

О том, почему ещё опасно использовать чужую зарядку, рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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