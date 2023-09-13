Россиянам объяснили, почему не стоит стричься самостоятельно

Специалист предупредил, что последствия самостоятельной стрижки вам потом придётся разгребать самому. Не всегда самодельные стрижки можно потом исправить в парикмахерской.

«Я и все другие парикмахеры стригут не бытовыми и не маникюрными ножницами, а покупают дорогостоящие инструменты, потому что это имеет значение в стрижке. Большинство подобных домашних манипуляций потом очень сложно выводить во что-то нормальное», — отметил Нагорский в беседе с «Газетой.Ru».

Стилист также добавил, что то же самое касается домашних окрашиваний, когда женщины начинают смешивать яичный желток с хреном, с горчицей и мазать это на голову. А потом они приходят с сожжёнными волосами и сожжённой кожей головы.

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