Россиянам объяснили, почему не стоит стричься самостоятельно
Желание сэкономить иногда толкает людей на самые удивительные идеи. Например, не хочется вам тратиться на стрижку, и тут возникает в голове: «А почему бы не постричься самостоятельно?». Только дело это не такое простое, как вам кажется. Никому ж, наверное, не приходит в голову лечить себе дома зубы или делать какие-то операции. То же самое и с волосами. О последствиях стрижки в домашних условиях предупредил стилист Алексей Нагорский.
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Специалист предупредил, что последствия самостоятельной стрижки вам потом придётся разгребать самому. Не всегда самодельные стрижки можно потом исправить в парикмахерской.
«Я и все другие парикмахеры стригут не бытовыми и не маникюрными ножницами, а покупают дорогостоящие инструменты, потому что это имеет значение в стрижке. Большинство подобных домашних манипуляций потом очень сложно выводить во что-то нормальное», — отметил Нагорский в беседе с «Газетой.Ru».
Стилист также добавил, что то же самое касается домашних окрашиваний, когда женщины начинают смешивать яичный желток с хреном, с горчицей и мазать это на голову. А потом они приходят с сожжёнными волосами и сожжённой кожей головы.
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