Россиянам объяснили, почему нельзя есть перед сном
Многие любят побаловать себя чем-то вкусным на сон грядущий: можно попить чай с печеньем или доесть кусок оставшегося пирога. Правда, врачи не устают говорить — есть на ночь вредно. Ладно бы ещё человек выпил стакан кефира или съел яблоко. Но на деле ночной перекус бывает намного сытнее. О том, почему вредно есть на ночь, News.ru рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов.
По словам Степанова, есть лучше всего часа за четыре до сна. Дело в том, что во время сна организм отдыхает, замедляются все процессы, в том числе и пищеварение. Если вы регулярно трапезничаете перед сном, есть риск заработать проблемы с ЖКТ, артериальным давлением и микрофлорой кишечника.
Перед сном лучше не тусоваться около холодильника, а прогуляться на свежем воздухе, говорит эксперт. Свежий воздух будет способствовать быстрому и лёгкому засыпанию. Также эксперт посоветовал не пить на ночь крепкий чай, кофе и не есть шоколад — эти продукты активизируют нервную систему.
Чтобы хорошо спать, лучше не только не наедаться на ночь, но и выбрать полезную и удобную позу. Больше о последнем можно узнать тут.