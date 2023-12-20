Россиянам объяснили, почему нельзя есть перед сном

По словам Степанова, есть лучше всего часа за четыре до сна. Дело в том, что во время сна организм отдыхает, замедляются все процессы, в том числе и пищеварение. Если вы регулярно трапезничаете перед сном, есть риск заработать проблемы с ЖКТ, артериальным давлением и микрофлорой кишечника.

Перед сном лучше не тусоваться около холодильника, а прогуляться на свежем воздухе, говорит эксперт. Свежий воздух будет способствовать быстрому и лёгкому засыпанию. Также эксперт посоветовал не пить на ночь крепкий чай, кофе и не есть шоколад — эти продукты активизируют нервную систему.

Чтобы хорошо спать, лучше не только не наедаться на ночь, но и выбрать полезную и удобную позу. Больше о последнем можно узнать тут.