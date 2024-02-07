Россиянам раскрыли последствия удаления волос из носа

По словам врача-иммунолога и телеведущего Андрея Продеуса, волосы в носу защищают человека от инфекций и аллергенов. Об этом он заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Он отметил, что ошибку, связанную с удалением волос, совершают многие россияне, а ведь исследования уже показали, что те, кто избавляется от растительности в носу, чаще страдают от аллергии и простудных болячек.

Правда, одни волосы в носу от болезней не спасут, поэтому многие россияне доверяют народным рецептам. Что с ними не так — рассказали тут.