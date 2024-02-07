Опубликовано 07 февраля 2024, 12:50
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Россиянам раскрыли последствия удаления волос из носа
В погоне за эстетической красотой россияне готовы удалить волосы почти везде, включая лицо, руки и даже в носу. При этом природа всё-таки не просто так наградила некоторых такой бурной растительностью — она необходима для здоровья. По крайней мере, в некоторых местах уж точно — например, волосы в носу защищают нас от атаки вирусов и аллергенов.
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По словам врача-иммунолога и телеведущего Андрея Продеуса, волосы в носу защищают человека от инфекций и аллергенов. Об этом он заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
Он отметил, что ошибку, связанную с удалением волос, совершают многие россияне, а ведь исследования уже показали, что те, кто избавляется от растительности в носу, чаще страдают от аллергии и простудных болячек.
Правда, одни волосы в носу от болезней не спасут, поэтому многие россияне доверяют народным рецептам. Что с ними не так — рассказали тут.