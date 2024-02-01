Россиянам объяснили, почему нельзя умываться мылом

По словам врача, многим нравится ощущение чистоты на коже после использования мыла — кожа после него аж скрипит. Правда, в мыле полно щёлочи и жирных кислот, что для кожи лица слишком агрессивно.

Из-за регулярных умываний мылом гидролипидный баланс на поверхности кожи нарушается, появляется сухость либо чрезмерная активность сальных желёз. Последнее зависит от типа вашей кожи. Плюс сильно замедляется процесс обновления клеток и снижается барьерная функция кожи. В результате после такого очищения до скрипа получаем покраснение и повышение чувствительности.

О том, какие продукты помогут вернуть коже сияние, рассказали в этом материале.