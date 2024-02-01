Опубликовано 01 февраля 2024, 17:20
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Россиянам объяснили, почему нельзя умываться мылом
Умывание — обязательная процедура для утренней и вечерней гигиены. Средств для очищения кожи лица сейчас великое множество, но многие по старинке выбирают мыло, считая, что оно отлично очищает, избавляет о прыщей и имеет кучу других преимуществ. Однако на деле специальные «умывалки» справляются с очищением и уходом за кожей намного лучше. О том, почему нельзя умываться мылом, рассказала дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник «Семейная» Наталия Гулакова.
По словам врача, многим нравится ощущение чистоты на коже после использования мыла — кожа после него аж скрипит. Правда, в мыле полно щёлочи и жирных кислот, что для кожи лица слишком агрессивно.
Из-за регулярных умываний мылом гидролипидный баланс на поверхности кожи нарушается, появляется сухость либо чрезмерная активность сальных желёз. Последнее зависит от типа вашей кожи. Плюс сильно замедляется процесс обновления клеток и снижается барьерная функция кожи. В результате после такого очищения до скрипа получаем покраснение и повышение чувствительности.
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