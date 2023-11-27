Россиянам объяснили, почему они переедают в праздники. Это всё социум

По словам эксперта, люди могут переедать в новогодние праздники из-за чувства одиночества. Уплетая блюда за обе щёки, они могут просто снимать напряжение или чем-то себя отвлекать. Еда даёт чувство безопасности и удовлетворения.

Некоторые склонны объедаться, так как за столом просто не могут отказать хозяйке, которая настойчиво уговаривает их попробовать ещё один салатик. Также обычно люди склонны подражать поведению других. И если кто-то ест быстро, то мы тоже на автомате начинаем закидывать в себя еду активнее.

Психолог добавил, что порой люди плохо распознают сигналы мозга. Он предупредил, что есть надо именно тогда, когда вы точно хотите есть. Если вам скучно, то резать очередной кусок торта не надо, — лучше сходить на прогулку.

Чтобы не набрать лишнего в новогодние праздники и не переесть на очередном застолье, лучше всего брать маленькую тарелку, так как она быстрее наполняется, и есть сидя, сосредоточившись на еде. Плюс во время праздников стоит разрешить себе есть то, что хочется, но понемногу.

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