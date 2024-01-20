Врач объяснила, почему опасно лечить детский насморк нафтизином

По словам эксперта, нафтизин в больших количествах угнетает дыхательный центр и замедляет пульс. Особенную опасность в связи с этим несут капли для носа. В отличии от спрея при использовании капель легко переборщить с дозировкой. А вот каждая доза в спрее содержит одну и ту же порцию активного вещества. Из-за риска летального исхода этот препарат не используют для лечения детей до 12 лет в США и ряде других стран.

Врач добавила, что нафтизин и другие сосудосуживающие препараты могут приводить к судорогам, нарушению сердечного ритма и вызывают привыкание. Побочка может появиться и у детей, и у взрослых, но первые более уязвимы. Медик посоветовала вместо этих препаратов использовать гипертонические растворы (растворы с высоким содержанием соли). Они помогут снять заложенность и облегчат дыхание. А нежелательные реакции соль вызывает гораздо реже.

О том, как ещё можно снять заложенность носа, рассказали здесь.