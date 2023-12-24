Россиянам объяснили, какой продукт поможет сохранить молодость
Каждый хотел бы как можно дольше не видеть морщин на лице и оставаться молодым. Но увы, остановить процесс старения полностью нельзя. Однако есть некоторые средства, которые помогают его замедлить. На помощь приходят и кремы, и уколы красоты, и правильное питание. Оказалось, помочь способны даже самые обычные помидоры. Рассказываем, чем они полезны.
Как отметил всемирно известный эксперт по борьбе со старением Уильям Ли, в помидорах много ликопина, который задерживает старение клеток. Дело в том, что ликопин защищает кожу от ультрафиолетовых лучей и повышает выработку коллагена. Последний, кстати, делает кожу упругой и сияющей. А ещё ликопин выводит токсины и нейтрализует воспаления.
Также это вещество полезно при беременности, так как снижает риск гипоксии у плода, а ещё томаты защитят от рака груди.
О том, какие помидоры покупать, а какие нет, можно узнать тут. Многие плоды в магазинах, увы, напичканы химикатами.