Россиянам объяснили, почему собаки порой плохо пахнут. Дело в здоровье

По словам специалиста, в норме от любой собаки не должно пахнуть резко и невыносимо. Сильный запах характерен для отдельных пород, кожные железы которых просто выделяют больше пахучего секрета. Если хотите этого избежать, выбирайте представителя декоративных видов.

Есть собаки, шерсть которых похожа на волосы человека. От них тоже не должно пахнуть. Также меньше пахнут длинношерстные собаки — так как у них нет подшерстка, который будет пропитываться слоем кожного жира. Зато длинная шерсть впитывает иные запахи — в общем, за такими собаками нужно хорошо ухаживать.

Если же запах от пса уже ну просто невыносимый, значит, в его организме что-то пошло не так. Дело может быть в гормональном сбое или ожирении. Из причин полегче — несбалансированный рацион, игнорирование потребностей животного и кормление со стола.

«От ухоженной и здоровой собаки нет сильного запаха, неприятный и резкий запах появляется из-за неправильного ухода и проблем со здоровьем любимца. Поэтому не нужно бояться, что с появлением собаки в доме появится и неприятный запах», — уточнил Голубев.