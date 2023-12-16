Россиянам объяснили, в каких субпродуктах железа больше, чем в мясе

Как отметили специалисты, выделяют субпродукты первой и второй категорий. В первом случае речь идёт о языке, печени, почках, мозге, сердце, говяжьем вымени, диафрагме и хвостах. Субпродукты второй категории включают в себя обрезь с головы, ноги, лёгкие, уши, свиной мясокостный хвост, жировую сетку, калтык, мясо пищевода и желудок.

У всех субпродуктов разная пищевая ценность. Наиболее полезными считаются печень, язык, сердце и почки.

Печень . В ней много железа, витамина В12, а ещё она обладает богатым аминокислотным составом.

. В ней много железа, витамина В12, а ещё она обладает богатым аминокислотным составом. Язык . В этом продукте много белка и мало жира. Он довольно долго варится, но зато насытит организм витаминами группы В и железом.

. В этом продукте много белка и мало жира. Он довольно долго варится, но зато насытит организм витаминами группы В и железом. Говяжье сердце . Этот продукт содержит в шесть раз больше витаминов группы В и в полтора раза больше железа, чем говядина. Сердце будет особенно полезно для тех, кто занимается спортом или напряжённым умственным трудом.

. Этот продукт содержит в шесть раз больше витаминов группы В и в полтора раза больше железа, чем говядина. Сердце будет особенно полезно для тех, кто занимается спортом или напряжённым умственным трудом. Куриные сердечки . Они богаты витаминами А, РР, группы В, а ещё фосфором, калием, магнием, железом, цинком и медью.

. Они богаты витаминами А, РР, группы В, а ещё фосфором, калием, магнием, железом, цинком и медью. Почки. В говяжьих почках много цинка и витаминов группы В, которые полезны для иммунитета и сердца. В свиных почках полно серы, магния, калия и фосфора. У этого субпродукта есть специфический запах, так что его нужно вымачивать перед приготовлением.

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