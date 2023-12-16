Россиянам объяснили, в каких субпродуктах железа больше, чем в мясе
Субпродукты — доступный источник витаминов, минералов и белка, хотя многие их незаслуженно обходят стороной. И хоть питаться исключительно языками, ушами и потрохами не стоит — во всём нужна мера и разнообразие, — добавить эти продукты в рацион определённо надо. В Роспотребнадзоре рассказали, в чём польза субпродуктов и в каких их них полно железа.
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Как отметили специалисты, выделяют субпродукты первой и второй категорий. В первом случае речь идёт о языке, печени, почках, мозге, сердце, говяжьем вымени, диафрагме и хвостах. Субпродукты второй категории включают в себя обрезь с головы, ноги, лёгкие, уши, свиной мясокостный хвост, жировую сетку, калтык, мясо пищевода и желудок.
У всех субпродуктов разная пищевая ценность. Наиболее полезными считаются печень, язык, сердце и почки.
- Печень. В ней много железа, витамина В12, а ещё она обладает богатым аминокислотным составом.
- Язык. В этом продукте много белка и мало жира. Он довольно долго варится, но зато насытит организм витаминами группы В и железом.
- Говяжье сердце. Этот продукт содержит в шесть раз больше витаминов группы В и в полтора раза больше железа, чем говядина. Сердце будет особенно полезно для тех, кто занимается спортом или напряжённым умственным трудом.
- Куриные сердечки. Они богаты витаминами А, РР, группы В, а ещё фосфором, калием, магнием, железом, цинком и медью.
- Почки. В говяжьих почках много цинка и витаминов группы В, которые полезны для иммунитета и сердца. В свиных почках полно серы, магния, калия и фосфора. У этого субпродукта есть специфический запах, так что его нужно вымачивать перед приготовлением.
Ещё больше о пользе субпродуктов можно узнать тут.