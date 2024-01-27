Россиянам объяснили, зачем нужно «подкрадываться» к жене

Миненков напомнил, что раньше супруги заводили детей несмотря на сложные условия и отсутствие поддержки от государства. Зато теперь есть социальные выплаты (на первого ребёнка — 400 000 рублей, на второго — ещё больше), но россияне всё равно ждут, что им государство предоставит что-то ещё.

Чиновник отметил, что никто никому в этой жизни не должен и семью можно спокойно обеспечивать, если работать. На многих предприятиях нужны работники, и там можно будет получать от 100 000 рублей. Ждать, когда появятся деньги, чтобы только потом заводить детей — неправильно, считает Миненков.

«Со временем только придут тебе деньги, благополучие, достаток. С каких пор мы должны за деньги любить своих жён?! Бред!», — заявил он и добавил, что мужчина должен обеспечивать семью, а женщины — рожать минимум трёх детей.

Оправдываться мэру Невинномысска пришлось после того, как 24 января он записал ролик, где посоветовал мужьям «подкрасться» к женам, чтобы увеличить рождаемость. Пользователи Сети раскритиковали его за это, пожаловавшись на низкие зарплаты, высокие цены и в целом тяжёлую ситуацию. Многие при этом отметили, что подкрадываются обычно насильники к жертвам, а не мужья к супругам.

Тем временем для семей с детьми придумали еще одну плюшку — выделить деньги на закрытие ипотеки. А о какой сумме идет речь — читайте здесь.