Россиянам объяснили, зачем следить за гликемическим индексом. Это нужно не только диабетикам

Гликемический индекс (ГИ) — показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь. По словам эксперта, он позволяет контролировать питание и поддерживать нормальный вес.

ГИ помогает понять, после каких продуктов в крови подскакивает уровень глюкозы. Чем показатель выше, тем более резко поднимется уровень сахара. А значит, и увеличивается выработка инсулина. Именно этот гормон помогает доставлять глюкозу к клеткам.

Если такие скачки будут происходить постоянно, то чувствительность клеток к инсулину снизится, человек начнёт набирать вес. В конце концов, история может закончиться диабетом, отметила врач.

Диетолог добавила, что сахар в крови поднимается не только из-за сладкого. Высокий гликемический индекс может быть и у полезных продуктов. У той же картошки или арбуза он 72 — это высокий показатель. Кстати, при термической обработке индекс растёт, поэтому у макарон альденте гликемический индекс меньше, чем у переваренных.

При этом продукты с высоким показателем всё равно бывают полезны для здоровья. Например, гликемический индекс у фиников равен 70. Это много, но зато в этих плодах много меди, железа, магния и других ценных микроэлементов.

Эксперт заключила, что гликемический индекс — это важно, но в питании нужно учитывать и другие нюансы, такие как питательная ценность, содержание витаминов и минералов, а также общий баланс рациона.

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