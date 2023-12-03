Россиянам объяснили, зачем следить за гликемическим индексом. Это нужно не только диабетикам
Правильное питание — это не просто употребление овощей и фруктов и отказ от вредностей. Нюансов там намного больше, чем простой баланс белков, жиров и углеводов. Например, нужно учитывать ещё и гликемический индекс продуктов. О том, зачем это делать, «Газете.ru» рассказала диетолог, консультант FITKIT Евгения Белюга.
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Гликемический индекс (ГИ) — показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь. По словам эксперта, он позволяет контролировать питание и поддерживать нормальный вес.
ГИ помогает понять, после каких продуктов в крови подскакивает уровень глюкозы. Чем показатель выше, тем более резко поднимется уровень сахара. А значит, и увеличивается выработка инсулина. Именно этот гормон помогает доставлять глюкозу к клеткам.
Если такие скачки будут происходить постоянно, то чувствительность клеток к инсулину снизится, человек начнёт набирать вес. В конце концов, история может закончиться диабетом, отметила врач.
Диетолог добавила, что сахар в крови поднимается не только из-за сладкого. Высокий гликемический индекс может быть и у полезных продуктов. У той же картошки или арбуза он 72 — это высокий показатель. Кстати, при термической обработке индекс растёт, поэтому у макарон альденте гликемический индекс меньше, чем у переваренных.
При этом продукты с высоким показателем всё равно бывают полезны для здоровья. Например, гликемический индекс у фиников равен 70. Это много, но зато в этих плодах много меди, железа, магния и других ценных микроэлементов.
Эксперт заключила, что гликемический индекс — это важно, но в питании нужно учитывать и другие нюансы, такие как питательная ценность, содержание витаминов и минералов, а также общий баланс рациона.
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