Россиянам перечислили анализы, которые стоит сдавать каждый год

Основные анализы

Анализы и обследования, которые рекомендуется проходить ежегодно, перечислило издание «Аргументы и факты». Вот они:

1. Общий анализ крови позволяет оценить общее состояние организма. По нему можно выявить разные проблемы — анемию, инфекции, воспалительные процессы и т. д.

2. Общий анализ мочи помогает оценить работу почек и мочевыводящих путей (например, заметить инфекции или камни в почках).

3. Уровень холестерина позволяет оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Уровень глюкозы помогает выявить диабет на ранних стадиях.

5. Анализ на ВИЧ помогает выявить ВИЧ-инфекцию и начать лечение как можно раньше.

6. Маммография рекомендована всем женщинам старше 40 лет для выявления рака молочной железы на ранних стадиях.

7. Колоноскопия выявляет рак толстой кишки. Процедуру рекомендуют проходить каждый год людям старше 50 лет.

8. Обследование глаз позволяет как можно раньше заметить проблемы со зрением.

9. Обследование сердца важно для выявления любых проблем как можно раньше.

10. Обследование лёгких помогает определить, есть ли нарушения в дыхательной системе.

Ранее россиянам объяснили, могут ли за выдачу анализов брать деньги.