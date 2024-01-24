Россиянам перечислили плюсы и минусы электронной трудовой книжки

Плюсы электронной трудовой книжки

Работа с данными. Во-первых, с её помощью сотрудник может узнать, передаёт ли работодатель сведения в Социальный фонд и какие именно. Во-вторых, если он устроится на удалёнку и там нужно подтвердить стаж работы, эти данные можно легко отправить.

Невозможно подделать. Работодатель передаёт сведения по единой форме, поэтому что-то приписать не получится. Например, сведения о работе, причинах или основании увольнения.

Проще оформить соцвыплаты. Для оформления социальных выплат не придётся предоставлять копию трудовой книжки. Сведения поступят по каналам межведомственного взаимодействия.

Меньше документов. При назначении пенсий Соцфонд берёт сведения исходя из данных индивидуального лицевого счета. Какие-то ещё документы не понадобятся.

Нельзя потерять. Так как книжка в цифровом виде, ей не страшны внешние обстоятельства — ни пожар, ни потоп, ни кража.

Плюсов, конечно, много, но многие россияне всё ещё относятся к электронному варианту трудовой с подозрением — в частности, из-за того, что данные могут потеряться. По словам Дайнеко, бесследно они в любом случае не пропадут.

«Они защищены, а система хранения сведений имеет сложные алгоритмы, данные хранятся в распределённых системах. Ничто не пропадёт бесследно без возможности восстановления», — [сказала (https://www.gazeta.ru/business/news/2024/01/23/22173685.shtml) она.

Недостатки электронной трудовой книжки

Они у неё тоже есть. Это:

отсутствие сведений о награждениях и поощрениях;

необходимость доступа к интернету;

навык получения информации через электронные сервисы.

Избавляться от бумажного варианта трудовой книжки эксперт не рекомендует — с его помощью можно подтвердить стаж до 2020 года.

Куда больше формы трудовой книжки трудяг волнует, когда выгоднее сходить в отпуск. Но порой они оказываются в печальном положении — когда работодатель вдруг начинает настаивать, что неиспользованные дни попросту сгорели. Законно ли это, рассказал ведущий юрист бухгалтерского сервиса «Кнопка» Александр Гапеенков.