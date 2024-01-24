Россиянам перечислили плюсы и минусы электронной трудовой книжки
Плюсы электронной трудовой книжки
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Работа с данными. Во-первых, с её помощью сотрудник может узнать, передаёт ли работодатель сведения в Социальный фонд и какие именно. Во-вторых, если он устроится на удалёнку и там нужно подтвердить стаж работы, эти данные можно легко отправить.
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Невозможно подделать. Работодатель передаёт сведения по единой форме, поэтому что-то приписать не получится. Например, сведения о работе, причинах или основании увольнения.
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Проще оформить соцвыплаты. Для оформления социальных выплат не придётся предоставлять копию трудовой книжки. Сведения поступят по каналам межведомственного взаимодействия.
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Меньше документов. При назначении пенсий Соцфонд берёт сведения исходя из данных индивидуального лицевого счета. Какие-то ещё документы не понадобятся.
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Нельзя потерять. Так как книжка в цифровом виде, ей не страшны внешние обстоятельства — ни пожар, ни потоп, ни кража.
Плюсов, конечно, много, но многие россияне всё ещё относятся к электронному варианту трудовой с подозрением — в частности, из-за того, что данные могут потеряться. По словам Дайнеко, бесследно они в любом случае не пропадут.
«Они защищены, а система хранения сведений имеет сложные алгоритмы, данные хранятся в распределённых системах. Ничто не пропадёт бесследно без возможности восстановления», — [сказала (https://www.gazeta.ru/business/news/2024/01/23/22173685.shtml) она.
Недостатки электронной трудовой книжки
Они у неё тоже есть. Это:
- отсутствие сведений о награждениях и поощрениях;
- необходимость доступа к интернету;
- навык получения информации через электронные сервисы.
Избавляться от бумажного варианта трудовой книжки эксперт не рекомендует — с его помощью можно подтвердить стаж до 2020 года.
Куда больше формы трудовой книжки трудяг волнует, когда выгоднее сходить в отпуск. Но порой они оказываются в печальном положении — когда работодатель вдруг начинает настаивать, что неиспользованные дни попросту сгорели. Законно ли это, рассказал ведущий юрист бухгалтерского сервиса «Кнопка» Александр Гапеенков.