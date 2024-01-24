Жизнь
Опубликовано 24 января 2024, 14:40
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Россиянам перечислили плюсы и минусы электронной трудовой книжки

Электронные трудовые книжки стали появляться у россиян в январе 2020 года. С одной стороны, они будто созданы, чтобы облегчить работникам жизнь. С другой, есть у такого варианта и минусы — правда, не критичные, особенно если владелец — активный пользователь интернета. Подробнее «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
Россиянам перечислили плюсы и минусы электронной трудовой книжки
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Плюсы электронной трудовой книжки

  • Работа с данными. Во-первых, с её помощью сотрудник может узнать, передаёт ли работодатель сведения в Социальный фонд и какие именно. Во-вторых, если он устроится на удалёнку и там нужно подтвердить стаж работы, эти данные можно легко отправить.

  • Невозможно подделать. Работодатель передаёт сведения по единой форме, поэтому что-то приписать не получится. Например, сведения о работе, причинах или основании увольнения.

  • Проще оформить соцвыплаты. Для оформления социальных выплат не придётся предоставлять копию трудовой книжки. Сведения поступят по каналам межведомственного взаимодействия.

  • Меньше документов. При назначении пенсий Соцфонд берёт сведения исходя из данных индивидуального лицевого счета. Какие-то ещё документы не понадобятся.

  • Нельзя потерять. Так как книжка в цифровом виде, ей не страшны внешние обстоятельства — ни пожар, ни потоп, ни кража.

Плюсов, конечно, много, но многие россияне всё ещё относятся к электронному варианту трудовой с подозрением — в частности, из-за того, что данные могут потеряться. По словам Дайнеко, бесследно они в любом случае не пропадут.

«Они защищены, а система хранения сведений имеет сложные алгоритмы, данные хранятся в распределённых системах. Ничто не пропадёт бесследно без возможности восстановления», — [сказала (https://www.gazeta.ru/business/news/2024/01/23/22173685.shtml) она.

Недостатки электронной трудовой книжки

Они у неё тоже есть. Это:

  • отсутствие сведений о награждениях и поощрениях;
  • необходимость доступа к интернету;
  • навык получения информации через электронные сервисы.

Избавляться от бумажного варианта трудовой книжки эксперт не рекомендует — с его помощью можно подтвердить стаж до 2020 года.

Куда больше формы трудовой книжки трудяг волнует, когда выгоднее сходить в отпуск. Но порой они оказываются в печальном положении — когда работодатель вдруг начинает настаивать, что неиспользованные дни попросту сгорели. Законно ли это, рассказал ведущий юрист бухгалтерского сервиса «Кнопка» Александр Гапеенков.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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