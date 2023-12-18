Россиянам перечислили самые неудачные фразы на собеседовании

Что говорить на собеседовании: ошибки

У меня всё написано в резюме

Такая фраза оттолкнёт и настроит против вас руководителя или HR-специалиста, ведь собеседование подразумевает беседу. Конечно, ваше резюме читали, но, во-первых, указать в нём всё невозможно, а во-вторых, в любом случае потребуется больше информации о ваших опыте и экспертности. Плюс этой фразой вы покажете, что не считаете своего собеседника важным звеном рабочего процесса.

Подробнее я расскажу руководителю/собственнику

Аналогично предыдущему пункту — эта фраза значит, что вы не воспринимаете рекрутера как часть компании. При этом эйчар — полноценная фигура, к мнению которой прислушивается руководитель, некий фильтр для кандидатов, через который нужно пройти.

Я никогда этого не делал

HR-эксперт подчеркнула, что очень важно не начинать отвечать на вопрос с отрицания, лучше сделайте акцент на свои сильные стороны. Если какого-то навыка и нет, не врите, а скажите: «Я бы хотел это изучить, мне интересно», «У меня есть схожий опыт, я разберусь», «Я быстро погружусь в детали».

У меня нет вопросов

Наоборот, нужно показать заинтересованность. Отсутствие вопросов говорит о том, что у вас отсутствует мотивация работать в этой компании. Узнайте, например, как происходит коммуникация внутри организации, какие основные задачи на ближайшие три месяца. Но только не спрашивайте о том, что уже проговорили до этого.

Мой предыдущий руководитель/коллеги/компания — кошмар

По словам Консмановой, нужно показать позицию, когда в выигрыше остаются обе стороны. Но и расхваливать бывшее руководство не обязательно, просто сделайте акцент, что могли выстраивать нормальные отношения. Если же вы будете описывать прошлую работу с негативом, в первую очередь это заставит задуматься, а умеете ли вы находить с людьми общий язык.

Между прочим, подготовиться к собеседованию могут помочь чат-боты. Об это ранее рассказала HR-консультант онлайн-школы Skyeng Анастасия Юрчихина. Благодаря нейросети реально отрепетировать будущее собеседование, учтя всю информацию, которую вы теперь знаете.