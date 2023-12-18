Россиянам перечислили самые неудачные фразы на собеседовании
Собеседование — процесс не из лёгких. Кроме того, что вам задают кучу вопросов, так ещё и ответить на них нужно грамотно. Молчание — тоже имеет значение: где-то оно некстати, а где-то, наоборот, лучше воздержаться от комментариев. Что не стоит говорить на интервью при приёме на работу, «Газете.Ru» рассказала HR-эксперт, карьерный консультант Мария Консманова.
Что говорить на собеседовании: ошибки
У меня всё написано в резюме
Такая фраза оттолкнёт и настроит против вас руководителя или HR-специалиста, ведь собеседование подразумевает беседу. Конечно, ваше резюме читали, но, во-первых, указать в нём всё невозможно, а во-вторых, в любом случае потребуется больше информации о ваших опыте и экспертности. Плюс этой фразой вы покажете, что не считаете своего собеседника важным звеном рабочего процесса.
Подробнее я расскажу руководителю/собственнику
Аналогично предыдущему пункту — эта фраза значит, что вы не воспринимаете рекрутера как часть компании. При этом эйчар — полноценная фигура, к мнению которой прислушивается руководитель, некий фильтр для кандидатов, через который нужно пройти.
Я никогда этого не делал
HR-эксперт подчеркнула, что очень важно не начинать отвечать на вопрос с отрицания, лучше сделайте акцент на свои сильные стороны. Если какого-то навыка и нет, не врите, а скажите: «Я бы хотел это изучить, мне интересно», «У меня есть схожий опыт, я разберусь», «Я быстро погружусь в детали».
У меня нет вопросов
Наоборот, нужно показать заинтересованность. Отсутствие вопросов говорит о том, что у вас отсутствует мотивация работать в этой компании. Узнайте, например, как происходит коммуникация внутри организации, какие основные задачи на ближайшие три месяца. Но только не спрашивайте о том, что уже проговорили до этого.
Мой предыдущий руководитель/коллеги/компания — кошмар
По словам Консмановой, нужно показать позицию, когда в выигрыше остаются обе стороны. Но и расхваливать бывшее руководство не обязательно, просто сделайте акцент, что могли выстраивать нормальные отношения. Если же вы будете описывать прошлую работу с негативом, в первую очередь это заставит задуматься, а умеете ли вы находить с людьми общий язык.
Между прочим, подготовиться к собеседованию могут помочь чат-боты. Об это ранее рассказала HR-консультант онлайн-школы Skyeng Анастасия Юрчихина. Благодаря нейросети реально отрепетировать будущее собеседование, учтя всю информацию, которую вы теперь знаете.