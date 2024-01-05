Россиянам перечислили самые простые способы похудеть. Надо только есть и спать

По словам эксперта, во-первых, стоит пить больше несладких тёплых напитков. Такие и влаги организму добавят, и аппетит контролировать помогут. Правда, важно к тому же несладкому чаю не добавлять никаких перекусов. Иначе вся польза насмарку.

Во-вторых, медик призвала налегать на горячие овощные супы. Они хорошо усмиряют центр голода и насыщают. Главное, чтобы суп был нежирным и с овощами.

В-третьих, нельзя забывать о завтраке. Лучше отдавать предпочтение белковым продуктам (йогурт, творог, яйца, грудка, рыба). Они избавят от желания перекусывать в течение дня.

Вот какие ещё советы для похудения дала эксперт:

Ешьте больше овощей, богатых клетчаткой . Они хорошо влияют на уровень сахара и холестерина в крови, содержат мало калорий. Идеально подойдут сезонные овощи и квашеная капуста. А вот с картошкой, свёклой и морковкой стоит быть поаккуратнее — вечером их лучше не есть.

. Они хорошо влияют на уровень сахара и холестерина в крови, содержат мало калорий. Идеально подойдут сезонные овощи и квашеная капуста. А вот с картошкой, свёклой и морковкой стоит быть поаккуратнее — вечером их лучше не есть. Спите не меньше семи часов в сутки . Люди, которые не досыпают, более раздражительные и голодные.

. Люди, которые не досыпают, более раздражительные и голодные. Ешьте медленно и вдумчиво . Нужно есть без телевизора перед глазами и наслаждаться каждым кусочком. Так организм насытится раньше и возьмёт больше пользы из тщательно пережёванной пищи.

. Нужно есть без телевизора перед глазами и наслаждаться каждым кусочком. Так организм насытится раньше и возьмёт больше пользы из тщательно пережёванной пищи. Ешьте из маленьких тарелок. Так вы обезопасите себя от переедания, научитесь чувствовать сытость с меньшим количеством еды.

Медик также отметила, что если вам захотелось сладкого, то лучше всего съесть маленький кусочек горького шоколада (не менее 70% какао).

О том, почему подсчёт калорий не помогает похудеть, объяснили здесь.