Россиянам рассказали, чем безопасно мыть овощи и фрукты
Жидкость для мытья посуды или уксус (его тоже иногда используют) могут впитаться в клубни и плоды и привести к неприятным последствиям для организма, предупредил специалист. Можно использовать только специальные средства для мытья овощей и фруктов.
Но обычно достаточно проточной воды. Правда, придётся постоять над мойкой какое-то время.
Начинать нужно со своих рук. До и после готовки нужно мыть их с мылом в тёплой воде. Уделите этому процессу не меньше 20 секунд.
Как правильно мыть овощи и фрукты
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Мойте их в два этапа, предварительно замочив. Так грязь осядет и будет больше шансов лучше помыть кожуру.
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Держите под проточной водой от 30 секунд до минуты, параллельно натирая руками или овощной щёткой.
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Капусту и листовые салаты сначала очистите от верхних листьев и только потом мойте.
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Вымытые продукты промокните бумажным полотенцем.
Селивёрстов посоветовал мыть даже те овощи и фрукты, которые едят без кожуры. Благодаря водным процедурам грязь и бактерии не останутся на них при очистке или нарезке.
Кстати, использовать мыло тоже не стоит. Такая очистка от бактерий грозит отравлением, предупредила врач-диетолог Наталья Нефёдова.