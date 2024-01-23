Россиянам рассказали, чем безопасно мыть овощи и фрукты

Жидкость для мытья посуды или уксус (его тоже иногда используют) могут впитаться в клубни и плоды и привести к неприятным последствиям для организма, предупредил специалист. Можно использовать только специальные средства для мытья овощей и фруктов.

Но обычно достаточно проточной воды. Правда, придётся постоять над мойкой какое-то время.

Начинать нужно со своих рук. До и после готовки нужно мыть их с мылом в тёплой воде. Уделите этому процессу не меньше 20 секунд.

Как правильно мыть овощи и фрукты

Мойте их в два этапа, предварительно замочив. Так грязь осядет и будет больше шансов лучше помыть кожуру. Держите под проточной водой от 30 секунд до минуты, параллельно натирая руками или овощной щёткой. Капусту и листовые салаты сначала очистите от верхних листьев и только потом мойте. Вымытые продукты промокните бумажным полотенцем.

Селивёрстов посоветовал мыть даже те овощи и фрукты, которые едят без кожуры. Благодаря водным процедурам грязь и бактерии не останутся на них при очистке или нарезке.

Кстати, использовать мыло тоже не стоит. Такая очистка от бактерий грозит отравлением, предупредила врач-диетолог Наталья Нефёдова.