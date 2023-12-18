Россиянам подсказали, как быстрее поставить машину на учёт
Приобретение авто — это нередко огромный стресс, потому что сперва нужно понять, что именно требуется, потом определиться, где именно брать машину, где-то найти деньги, а потом ещё пройти бюрократический ад с оформлением документов. И вот с последним эксперты могут помочь, расписав, куда и как именно нужно подавать бумажки, чтобы всё быстро сделать.
Купить машину — полбеды, нужно её ещё и успеть поставить на учёт в ГИБДД, причём подать заявление нужно в первые 10 дней после покупки. И не важно — брали б/у с рук или новую из салона.
Что нужно делать?
Соберите документы:
- паспорт;
- паспорт транспортного средства (ПТС);
- документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи или дарения). В нём должна быть информация о владельце и машине;
- заявление;
- полис ОСАГО (оформляется в страховой);
- действующая диагностическая карта автомобиля, если авто старше 4 лет (получить можно в аккредитованном пункте техосмотра);
- свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), если берёте машину б/у;
- квитанция об уплате госпошлины на выдачу госномеров, свидетельства о регистрации, ПТС. В среднем обходится в 2850 рублей, но стоимость может вырасти, если есть, например, прицеп. Оплатить можно «Госуслугах», а если есть реквизиты, то и в банкомате и приложении банка;
- доверенность, если заявление будет подавать не новый владелец.
Далее подайте документы в:
- МФЦ;
- отделение ГИБДД (записаться можно через «Госуслуги»);
- в автосалоне при покупке авто, но у салона должна быть аккредитация. Проверить его можно на сайте Госавтоинспекции.
А если не хочется тратиться на новую машину, то хорошо бы аккуратнее обходиться со старой. Например, в мороз её нужно прогревать правильно. А как — читайте в этом материале.