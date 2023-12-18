Россиянам подсказали, как быстрее поставить машину на учёт

Купить машину — полбеды, нужно её ещё и успеть поставить на учёт в ГИБДД, причём подать заявление нужно в первые 10 дней после покупки. И не важно — брали б/у с рук или новую из салона.

Что нужно делать?

Соберите документы:

паспорт; паспорт транспортного средства (ПТС); документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи или дарения). В нём должна быть информация о владельце и машине; заявление; полис ОСАГО (оформляется в страховой); действующая диагностическая карта автомобиля, если авто старше 4 лет (получить можно в аккредитованном пункте техосмотра); свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), если берёте машину б/у; квитанция об уплате госпошлины на выдачу госномеров, свидетельства о регистрации, ПТС. В среднем обходится в 2850 рублей, но стоимость может вырасти, если есть, например, прицеп. Оплатить можно «Госуслугах», а если есть реквизиты, то и в банкомате и приложении банка; доверенность, если заявление будет подавать не новый владелец.

Далее подайте документы в:

МФЦ;

отделение ГИБДД (записаться можно через «Госуслуги»);

в автосалоне при покупке авто, но у салона должна быть аккредитация. Проверить его можно на сайте Госавтоинспекции.

А если не хочется тратиться на новую машину, то хорошо бы аккуратнее обходиться со старой. Например, в мороз её нужно прогревать правильно. А как — читайте в этом материале.