Россиянам подсказали, как ложиться спать раньше. Понадобятся очки

По словам специалиста, если человек работает с Юго-Восточной Азией, а живёт в Москве, то на работу вставать ему нужно в 03:00 ночи, а ложиться спать около 19:00. Но перестроить свой организм просто не всегда. В этом случае сомнолог советует для пробуждения использовать световой будильник. Он будет постепенно увеличивать освещение, создавая эффект восходящего солнца.

А вечером полезно за несколько часов до сна надевать солнечные очки. Они отсеивают голубой спектр, и мозг будет считать, что уже темнеет. В итоге начнёт вырабатываться мелатонин, и человек заснёт легче. Правда, для этого важно создать полную темноту в помещении.

Бузунов также отметил, что для человека важно не ложиться до 22:00 или до полуночи, а соблюдать режим сна. Он предполагает, что мы ложимся и встаём в одно и то же время, а ещё спим 7–8 часов.

О том, почему нельзя ложиться спать на пустой желудок, читайте в этом материале.