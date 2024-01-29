Россиянам пообещали аномально тёплую погоду на этой неделе. Но до весны ещё далеко

По словам Вильфанда, нормы для конца января и начала февраля очень низкие, поэтому там где морозы должны бы были быть сильными, там они будут чуть полегче. Причастен к такой погоде атлантический циклон , который перемещается по Северному Ледовитому океану. Он несёт очень много тепла.

Синоптики называют такую ситуацию «север перекрыт», то есть холодный воздух с севера пока не поступает в умеренные широты, поэтому там и тепло.

Специалист уточнил, что в Москве температура в ближайшие дни будет на 5−6 градусов выше нормы. Такая погода больше характерна для конца марта, отметил он. В Краснодарском крае температура будет такой же, как и в столице, но для южного региона это норма.

При это на северном побережье европейской части страны по прогнозу сильный ветер. Например, в Мурманской области он будет достигать 35 м/с, а в Ненецком автономном округе — 30 м/с. ВИльфанд уточнил, что это «по-настоящему опасное событие».

Так что морозы пока отступать не планируют, а вместе с ними и вирусы. Недавно стало известно, что в стране распространилась суперинфекция. О том, что это такое, рассказали тут.