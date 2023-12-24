Россиянам пообещали сумасшедшее тепло на следующей неделе

Метеоролог уточнил, что в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях будет до +3 градусов. В Новосибирской, Омской, Томской областях — около нуля, на Алтае — до +6 градусов, на Таймыре — до –10 градусов. «Это сумасшедшее тепло, несусветное для конца декабря в этих регионах», — отметил он.

Вильфанд объяснил такое потепление перемещением воздушных масс с Атлантического океана. Очаг тепла будет на Урале и в Сибири, но в течение недели он распространится на большую часть страны.

По данным Гидрометцентра, в Москве 24 декабря тоже будет не холодно — ожидается до –3 градусов. Местами небольшой снег, снежные заносы и сильная гололедица.

А Сочи тем временем штормит. На побережье и в горах прогнозируют мокрый снег. Сильный ветер уже повалил десятки деревьев с снёс крыши с домов. О том, что там происходит, можно узнать здесь.