Жизнь
Опубликовано 12 февраля 2024, 11:50
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Россиянам посоветовали готовиться к лютым морозам

Последний зимний месяц почти перевалил за середину, но, похоже, весну это не приблизило. По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, к концу недели россиянам нужно готовиться к лютым холодам. Жители Сибири ощутят их первыми: ещё на выходных там было тепло, а в понедельник, 12 февраля, температура понизится сразу на 25 градусов. Что ждёт другие регионы?
Freepik/rawpixel.com

Freepik/rawpixel.com

Температуры ниже многолетних значений ожидаются и в других регионах страны, рассказал Вильфанд.

На европейской части России ещё в середине недели будет тепло, а уже к пятнице, 16 февраля, резко похолодает. Температуры будут на 12–14 градусов ниже климатической нормы.

Холодно будет на Урале (на 8–14 градусов ниже нормы), на Дальнем Востоке, в Якутии и Магадане — на 4–6 градусов ниже нормы.

Морозы не доберутся до Краснодарского и Ставропольского краёв и Крыма — там будет около номы, добавил Вильфанд. А в Иркутской, Амурской областях и Забайкалье даже будет тепло — на 2–3 градуса выше нормы, сказал Вильфанд ТАСС.

Ранее группа учёных, включая исследователей из России, выяснила, что экстремальные холода ускоряют старение. Проверяли свою гипотезу они на жителях Якутии, где средняя зимняя температура достигает −42 градусов.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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