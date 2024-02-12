Россиянам посоветовали готовиться к лютым морозам

Температуры ниже многолетних значений ожидаются и в других регионах страны, рассказал Вильфанд.

На европейской части России ещё в середине недели будет тепло, а уже к пятнице, 16 февраля, резко похолодает. Температуры будут на 12–14 градусов ниже климатической нормы.

Холодно будет на Урале (на 8–14 градусов ниже нормы), на Дальнем Востоке, в Якутии и Магадане — на 4–6 градусов ниже нормы.

Морозы не доберутся до Краснодарского и Ставропольского краёв и Крыма — там будет около номы, добавил Вильфанд. А в Иркутской, Амурской областях и Забайкалье даже будет тепло — на 2–3 градуса выше нормы, сказал Вильфанд ТАСС.

Ранее группа учёных, включая исследователей из России, выяснила, что экстремальные холода ускоряют старение. Проверяли свою гипотезу они на жителях Якутии, где средняя зимняя температура достигает −42 градусов.