Россиянам посоветовали не торопиться с украшением дома к Новому году
О приближении Нового года напоминает не только выпавший снег (он-то ещё может растаять), но и праздничный декор для дома, который уже начали продавать во многих магазинах. И так ведь и хочется чего-то прикупить и, глядя в окно на летящие снежинки, поставить в доме. Но психолог не рекомендует этого делать. Ещё от осенней хандры не все оправились, а тут новые угрозы психике.
Украшение дома к Новому году задолго до праздника грозит эмоциональным выгоранием, сказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.
Праздничная обстановка в таком случае станет будничной. За оставшиеся месяцы вы привыкнете к ней и рискуете потерять настрой и ощущение чудес.
«Окунаться в предновогодние хлопоты стоит постепенно, особенно тем, кто большее удовольствие получает не столько от самого праздника, сколько от подготовки к нему. Поэтому незачем слишком торопить события», — рассказала Игонина агентству «Москва».
Очень хочется добавить праздника в атмосферу дома? Тогда украсьте его по минимуму — чем-то одним.
А если вы как раз чувствуете упадок настроения, есть советы психолога для решения этой проблемы.