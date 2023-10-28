Россиянам посоветовали не торопиться с украшением дома к Новому году

Украшение дома к Новому году задолго до праздника грозит эмоциональным выгоранием, сказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

Праздничная обстановка в таком случае станет будничной. За оставшиеся месяцы вы привыкнете к ней и рискуете потерять настрой и ощущение чудес.

«Окунаться в предновогодние хлопоты стоит постепенно, особенно тем, кто большее удовольствие получает не столько от самого праздника, сколько от подготовки к нему. Поэтому незачем слишком торопить события», — рассказала Игонина агентству «Москва».

Очень хочется добавить праздника в атмосферу дома? Тогда украсьте его по минимуму — чем-то одним.

А если вы как раз чувствуете упадок настроения, есть советы психолога для решения этой проблемы.