08:00, 16 января 2024
1 мин.
Россиянам посоветовали принимать ванны с молоком по завету Клеопатры
В холодное время года бывает сложно лишний раз выйти из дома, даже в SPA-салон. Зато его можно устроить прямо на дому, воспользовавшись рецептом царицы Клеопатры, славившейся своей красотой. Говорят, что она принимала специальные ванны с молоком, чтобы кожа была нежной и шелковистой. Оказывается, мудрая царица была права. В чём польза такой процедуры, рассказала дерматолог Елена Кудашкина.
Freepik
Такие ванны особенно полезны людям с сухой кожей. Для начала определимся, почему именно ванна, а не душ станут спасением зимой. Дело в том, что стоячая вода в ванной не так активно смывает водно-липидную мантию с кожи, как душ, объяснила врач.
Если у вас сухая кожа, ванна Клеопатры — самое то для вас, посоветовала Кудашкина. Заполнять её всю молоком необязательно — достаточно примерно 1–3 л, добавила врач.
Ещё одна польза ванны — она может стать настоящим спасеньем при проблемах со сном, сказала эксперт радиостанции «Говорит Москва». По словам врача, через час после процедуры температура тела падает и наступает расслабление.
Ранее россиянам рассказали, есть ли польза от ванн из нефти.