Россиянам предрекли магнитную бурю с северным сиянием

По его словам, пик магнитных возмущений ожидается 14 февраля. При этом они не должны превысить уровня G2. Буря такой интенсивности считается умеренной.

Богачёв не исключает, что в эти дни можно будет увидеть и северное сияние: если солнечный ветер закружит в атмосфере с 21:00 до 01:00, то на это есть большие шансы. Нужно лишь следить за сообщениями.

Метеозависимые люди боятся прихода магнитных бурь как огня — утверждают, что у них в это время ухудшается состояние. О том, как защитить себя в этот период, читайте тут.