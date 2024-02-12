Жизнь
Опубликовано 12 февраля 2024, 19:50
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Россиянам предрекли магнитную бурю с северным сиянием

10 и 11 февраля Солнце раскочегарилось не на шутку и выбросило в космос огромную массу вещества, которое достигнет Земли в ночь на 13 февраля. Из-за этого геомагнитная обстановка ухудшится на двое суток. Но есть и сравнительно хорошая новость — буря ожидается не слишком интенсивной. А ещё может выпасть шанс увидеть северное сияние. Подробности рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.
Россиянам предрекли магнитную бурю с северным сиянием
© wirestock / freepik.com

По его словам, пик магнитных возмущений ожидается 14 февраля. При этом они не должны превысить уровня G2. Буря такой интенсивности считается умеренной.

Богачёв не исключает, что в эти дни можно будет увидеть и северное сияние: если солнечный ветер закружит в атмосфере с 21:00 до 01:00, то на это есть большие шансы. Нужно лишь следить за сообщениями.

Метеозависимые люди боятся прихода магнитных бурь как огня — утверждают, что у них в это время ухудшается состояние. О том, как защитить себя в этот период, читайте тут.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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