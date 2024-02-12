Опубликовано 12 февраля 2024, 19:50
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Россиянам предрекли магнитную бурю с северным сиянием
10 и 11 февраля Солнце раскочегарилось не на шутку и выбросило в космос огромную массу вещества, которое достигнет Земли в ночь на 13 февраля. Из-за этого геомагнитная обстановка ухудшится на двое суток. Но есть и сравнительно хорошая новость — буря ожидается не слишком интенсивной. А ещё может выпасть шанс увидеть северное сияние. Подробности рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.
По его словам, пик магнитных возмущений ожидается 14 февраля. При этом они не должны превысить уровня G2. Буря такой интенсивности считается умеренной.
Богачёв не исключает, что в эти дни можно будет увидеть и северное сияние: если солнечный ветер закружит в атмосфере с 21:00 до 01:00, то на это есть большие шансы. Нужно лишь следить за сообщениями.
Метеозависимые люди боятся прихода магнитных бурь как огня — утверждают, что у них в это время ухудшается состояние. О том, как защитить себя в этот период, читайте тут.