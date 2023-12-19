Россиянам придётся раскошелиться на Деда Мороза. За год цены подросли на четверть

Эксперты проанализировали более 2000 объявлений с сайтов «Авито» и «Юла». Предполагается, что в 2024 году цены на Деда Мороза будут расти и дальше — до 2892 рублей. За последние 6 лет индекс вырос в 2,5 раза.

Также Tinkoff Data изучил поведение россиян в предновогодние и новогодние дни и узнал, как меняются траты на продукты и алкоголь.

Большинство (77%) будут отмечать Новый год дома, и поэтому спрос на аниматоров велик. «Самый высокий индекс Деда Мороза в городах-миллионниках традиционно в Москве: за год он вырос на 24% и составил 3487 рублей. Лидером по приросту индекса стал Краснодар: за год индекс вырос на 40% с 2108 до 2955 рублей», — говорится в исследовании. Высокие цены на аниматоров также держатся в Красноярске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. А вот дешевле всего пригласить Деда Мороза будет жителям Волгограда — всего 1684 рубля.

Раз праздник будет проходить дома, то на новогодний стол тоже стоит потратиться. «Последние закупки в супермаркетах россияне совершают 30 и 31 декабря, причём спрос в эти дни практически одинаковый, количество покупок 30 декабря лишь на 3% выше, чем 31 декабря. А вот время закупок разнится: 31 декабря 2022 года пик приходился на 14–15 часов, а 30 декабря — на 17–18 часов», — отметили аналитики.

В канун Нового года главные траты россиян приходятся на категории «Алкомаркеты», «Детские товары», «Общепит», «Супермаркеты» и «Такси». Средние чеки 30, 31 декабря 2022-го и 1 января 2023-го в 1,2—2,2 раза выше, чем средние чеки за 2022 год.

Кем можно подработать на Новый год, кроме Деда Мороза и Снегурочки, можно узнать тут.