Россиянам раскрыли, как долго можно хранить новогодние блюда в холодильнике
Самое неприятное, что может случиться в новогодние праздники, — это отравление. Чтобы его не допустить, стоит жёстко следить за сроками хранения продуктов в холодильнике. Время зависит от вида продуктов. Готовые блюда обычно следует употреблять в течение двух суток. Что делать с остальными — рассказала инфекционист сервиса доказательной медицины DocMa Дарья Астапченко.
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Сроки хранения продуктов в холодильнике:
- Отварное мясо (для холодных блюд, нарезанное на порции) — 24 часа.
- Жареное тушёное мясо (говядина и свинина для холодных блюд) — 36 часов.
- Жареные изделия из рубленого мяса (котлеты, бифштексы и т. д.) — 24 часа.
- Блюда из мяса (пельмени, пироги и т. д.) — 24 часа.
- Гамбургеры, чизбургеры, пицца — 24 часа.
- Желированные продукты из мяса — 12 часов.
- Блюда из птицы (жареные, отварные, тушёные) — 48 часов.
- Блюда из рубленого мяса птицы с соусами или гарниром — 12 часов.
- Пельмени, пироги из мяса птицы — 24 часа.
- Яйца варёные — 36 часов.
- Салаты из сырых овощей и фруктов: с заправками —12 часов, без — 18 часов.
- Салаты из маринованных овощей — 36 часов.
- Блюда из варёных, тушёных, жареных овощей — 24 часа.
- Салаты с добавлением мяса, птицы, рыбы — 12 часов.
- Рис отварной, макароны отварные, пюре картофельное — 12 часов.
- Тушёные овощи, отварной или жареный картофель — 18 часов.
- Соусы и заправки для вторых блюд — 48 часов.
Сроки хранения замороженных продуктов короче, но всё же доходят до 180 дней. Можно заморозить фрукты, овощи, рыбу, мясо самостоятельно или приобрести полуфабрикаты (пельмени, блины, котлеты) и смеси овощей. Также можно заморозить сливочное масло, размораживать его нужно на верхней полке холодильника, рассказала специалист.
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