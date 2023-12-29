Россиянам раскрыли, как долго можно хранить новогодние блюда в холодильнике

Самое неприятное, что может случиться в новогодние праздники, — это отравление. Чтобы его не допустить, стоит жёстко следить за сроками хранения продуктов в холодильнике. Время зависит от вида продуктов. Готовые блюда обычно следует употреблять в течение двух суток. Что делать с остальными — рассказала инфекционист сервиса доказательной медицины DocMa Дарья Астапченко.