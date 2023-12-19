Россиянам раскрыли, как нетравматично рассказать ребёнку о том, что Деда Мороза нет

Психолог рекомендует рассказать детям о Новом годе и Деде Морозе, объяснив, что это персонаж, который приносит подарки и веселит детей. Родителям стоит рассказать о ценностях, чудесах и вере в то, что они случаются, создавая новогоднюю атмосферу. Можно также познакомить детей с новогодними сказками и мифами из других стран, объяснив различия между Дедом Морозом и Санта-Клаусом.

«Важно сохранить у ребёнка чувство, что его мысли о мире не глупы и нашли подтверждение у родителей», — отметила Бурделова.

Если ребёнок сомневается в существовании Деда Мороза, то стоит сказать ему, что и вы сами верите в него, то есть верите в волшебство и добрые сказки. Не точно знаете, что он есть, а верите вместе с ребёнком. Бурделова отмечает, что главное в этом случае — не обманывать ребёнка и не разрушать его веру в чудеса. Можно обсудить с ним эту тему, оставив вопрос о существовании Деда Мороза открытым до следующего Нового года.