Россиянам раскрыли, как незаметные потребительские привычки делают их зависимыми
Век потребительства даёт нам уйму возможностей: можно увлекаться шоппингом или ходить на тренинги по саморазвитию, покупать курсы онлайн-обучения или зависать в соцсетях в надежде собрать урожай лайков. Но каждое из этих невинных увлечений может обернуться опасной зависимостью, которая похитит у вас время на настоящую жизнь. Какие существуют зависимости, как они проявляются и когда пора задуматься об изменениях, рассказала Дарья Серебрякова — старший психолог реабилитационного центра «Двойной диагноз» «Клиники доктора Исаева».
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Как объяснила психолог, в первую очередь механизм зависимости связан с мозгом, который подсаживается на дофамин и опиоиды, вырабатываемые на всякие приятные стимулы. Сегодня как никогда в истории человечества цивилизация предоставляет нам много искушений и возможностей для того, чтобы мы получали приятные эмоции любыми способами и «подсаживались» на них, потребляя со временем всё больше и больше. А тренды закрепляют это поведение.
В «топе», конечно, все зависимости, связанные с гаджетами и цифровизацией. К ним относится не только уже широко известная игромания , но и зависимость от социальных сетей, селфи, лайков.
Вполне традиционные темы — красота, здоровье, сексуальность, престиж и влияние — находят отражение в большом количестве товаров и услуг бьюти-индустрии, направленных на улучшение внешности, усиление сексуальности. Они хорошо продаются и вызывают новые виды зависимости: шопоголизм, зависимость от пластических операций, ботокса, различных модификаций тела.
Отдельная тема — зависимость от тренингов личностного роста, образовательных курсов. Вместо того, чтобы быть просто инструментами для достижения определённых целей, они становятся самоцелью, и жизнь превращается в сплошную гонку за новыми тренингами и практиками.
Когда один человек попадает в рабство сразу нескольких видов зависимостей, это называется полиаддиктивным поведением.
Синдром отложенной жизни
Если увлечения, товары и услуги начинают занимать слишком много вашего времени и ресурсов, вы можете начать жертвовать какими-то базовыми благами. Например, общением с другими людьми.
Доходит до абсурда: порой изучение курсов по воспитанию детей занимает больше времени, чем непосредственное общение родителей и детей. А улучшение внешности и сексуальные тренинги не приводят к прогрессу в отношениях, потому что человек просто физически не успевает их построить. Сюда же можно отнести своеобразную зависимость от учёбы: люди не начинают работать, проходя вместо этого бесконечные курсы.
Таким образом, мы получаем синдром отложенной жизни. Несмотря на всю эту прекрасную продукцию по её улучшению, в геометрической прогрессии растут зависимости, депрессии, расстройства пищевого поведения, сексуальные отклонения, а количество одиноких людей и разводов зашкаливает.
Что делать, если заподозрили у себя зависимость?
Попробуйте оценить, сколько времени у вас остается от саморазвития и практик по улучшению своей жизни на саму жизнь. Если вы видите, что подготовка к качественной жизни, отношениям и воспитанию детей занимает значительно больше времени, чем сама жизнь, это однозначно повод задуматься о приоритетах.