Россиянам раскрыли, как незаметные потребительские привычки делают их зависимыми

Как объяснила психолог, в первую очередь механизм зависимости связан с мозгом, который подсаживается на дофамин и опиоиды, вырабатываемые на всякие приятные стимулы. Сегодня как никогда в истории человечества цивилизация предоставляет нам много искушений и возможностей для того, чтобы мы получали приятные эмоции любыми способами и «подсаживались» на них, потребляя со временем всё больше и больше. А тренды закрепляют это поведение.

В «топе», конечно, все зависимости, связанные с гаджетами и цифровизацией. К ним относится не только уже широко известная игромания , но и зависимость от социальных сетей, селфи, лайков.

Вполне традиционные темы — красота, здоровье, сексуальность, престиж и влияние — находят отражение в большом количестве товаров и услуг бьюти-индустрии, направленных на улучшение внешности, усиление сексуальности. Они хорошо продаются и вызывают новые виды зависимости: шопоголизм, зависимость от пластических операций, ботокса, различных модификаций тела.

Отдельная тема — зависимость от тренингов личностного роста, образовательных курсов. Вместо того, чтобы быть просто инструментами для достижения определённых целей, они становятся самоцелью, и жизнь превращается в сплошную гонку за новыми тренингами и практиками.

Когда один человек попадает в рабство сразу нескольких видов зависимостей, это называется полиаддиктивным поведением.