Россиянам раскрыли, как правильно лечить сухой кашель. «Увлажнять» не нужно

По данным медиков, причины появления сухого кашля разнообразны. Это и вирусные инфекции, и бактериальные (коклюш, микоплазма), и хронические болячки. Кашель могут вызвать даже вдыхание раздражающих веществ, проблемы с пищеводом или психологические проблемы.

При этом вне зависимости от причины сухой кашель не нужно «увлажнять». Считается, что если его «увлажнить», то мокрота выйдет и всё пройдёт. Так происходит не всегда. Поэтому всегда нужно искать причину кашля. Её поможет найти врач. Тем более что сухой кашель не всегда обязательно лечить таблетками. Например, кашель при коклюше лечат антибиотиками, ларингит — ингаляциями, а психогенный кашель — у психотерапевта. При этом при ОРВИ кашель вообще не требует лечения.

Пока вы записываетесь к врачу и находите для него время, вот что можно сделать:

снизить температуру воздуха и увлажнить его, если у вас жарко и сухо в комнате;

пить больше жидкости (детям вместо воды можно предложить леденец на палочке);

съесть небольшое количество мёда на ночь (детям до года мёд запрещён).

В то же время есть исследования, которые говорят, что кашлять до 11 раз в день — это норма. Так что не каждый кашель — патология.

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