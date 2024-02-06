Россиянам раскрыли, как правильно перевести пенсионные накопления в другой фонд

Деньги, поступающие на счёт СФР (Социальный фонд России, бывший пенсионный фонд) или НПФ (негосударственный пенсионный фонд) передаются управляющим компаниям (УК) для инвестиций. Это может быть одна или несколько компаний.

Юрист поясняет, что если вы самостоятельно не выбирали себе страховщика для пенсионных выплат, значит, ваши отчисления передаются в СФР. Социальный фонд направляет их в инвестиционный портфель «Расширенный», ГУК «Внешэкономбанк». В мультивалютный портфель входят ценные бумаги, депозиты, счета доверительного управления, корпоративные облигации.

Однако можно выбрать УК самостоятельно, подав заявление. Страховщиком в этом случае также выступает СФР, но меняется УК по вашему выбору.

Застрахованный будущий пенсионер до распоряжения своими пенсионными накоплениями может раз в год изменить НПФ, перейти из НПФ в СФР и наоборот.

Страховая часть пенсии остаётся в СФР, где она индексируется и ежегодно увеличивается.

Юрист Васильева уточняет, что инвестиционный доход не сохраняется, если менять организацию чаще, чем раз в 5 лет. Пенсионные накопления переводятся в другую организацию на следующий год, но уже без дохода от инвестиций.