Россиянам раскрыли, какие есть медицинские льготы у семей военнослужащих
Согласно закону, военнослужащие бесплатно получают медицинскую помощь. Но что включают такие льготы? И распространяются ли они на семьи военных? Да. Вот что нужно об этом знать.
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Права и социальные гарантии военнослужащих в сфере охраны здоровья и оказания медицинской помощи распространяются на офицеров, прапорщиков и мичманов, которые отслужили более 20 лет, уволенных по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. При общей продолжительности службы офицеров не менее 25 лет соответствующие гарантии предоставляются вне зависимости от оснований увольнения.
Так какие льготы предусмотрены:
Бесплатная медицинская помощь и лекарства
Это не только приём врача, но и лекарства по рецепту, медицинские изделия и даже изготовление и ремонт зубных протезов. Правда, за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов.
Если по месту проживания нет нужного врача, оборудования, направления терапии, россиянин может пойти в государственную или муниципальную больницу. Это тоже будет бесплатно.
Но если человек сам покупает лекарство, не назначенное врачом, государство эти расходы не компенсирует.
Ещё одна льгота — бесплатная медико-психологическая реабилитация в случае получения психологической травмы. Реабилитация может длиться до 30 дней.
Санаторно-курортное лечение
Военный и его семья могут за свои деньги уехать в ведомственный санаторий (по заключению врачебной комиссии), на базу отдыха, в обычный санаторий, в пансионат. А потом государство компенсирует фактические расходы на проезд.
Какие документы понадобятся для получения компенсации:
- приказ командира части;
- рапорт или заявление уволенного со службы гражданина;
- документы, подтверждающие факт перевозки;
- отпускной билет (по необходимости).
При этом бывшему служивому придётся самому оплатить 25% стоимости путёвки, а его супруге или детям — 50%.