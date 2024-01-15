Россиянам раскрыли, какие есть медицинские льготы у семей военнослужащих

Права и социальные гарантии военнослужащих в сфере охраны здоровья и оказания медицинской помощи распространяются на офицеров, прапорщиков и мичманов, которые отслужили более 20 лет, уволенных по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. При общей продолжительности службы офицеров не менее 25 лет соответствующие гарантии предоставляются вне зависимости от оснований увольнения.

Так какие льготы предусмотрены:

Бесплатная медицинская помощь и лекарства

Это не только приём врача, но и лекарства по рецепту, медицинские изделия и даже изготовление и ремонт зубных протезов. Правда, за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов.

Если по месту проживания нет нужного врача, оборудования, направления терапии, россиянин может пойти в государственную или муниципальную больницу. Это тоже будет бесплатно.

Но если человек сам покупает лекарство, не назначенное врачом, государство эти расходы не компенсирует.

Ещё одна льгота — бесплатная медико-психологическая реабилитация в случае получения психологической травмы. Реабилитация может длиться до 30 дней.

Санаторно-курортное лечение

Военный и его семья могут за свои деньги уехать в ведомственный санаторий (по заключению врачебной комиссии), на базу отдыха, в обычный санаторий, в пансионат. А потом государство компенсирует фактические расходы на проезд.

Какие документы понадобятся для получения компенсации:

приказ командира части;

рапорт или заявление уволенного со службы гражданина;

документы, подтверждающие факт перевозки;

отпускной билет (по необходимости).

При этом бывшему служивому придётся самому оплатить 25% стоимости путёвки, а его супруге или детям — 50%.