Жизнь
Опубликовано 19 января 2024, 10:40
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Россиянам раскрыли, какие продукты подешевели в 2023 году

Росстат обнародовал статистику за 2023 год. Оказалось, что яйца подорожали сильнее всех остальных продуктов — на 61%. Не заметить такой скачок цен у россиян не получилось, всё-таки яйца большинство людей едят регулярно. Но в 2023 году дорожали не только они. Менее доступными стали помидоры, бананы и виноград. Были и товары, которые немного подешевели.
Freepik

Freepik

Как следует из данных Росстата, в декабре десяток яиц стоил 132 рубля. При этом годом ранее россияне покупали их в среднем по 81 рублю. В лидерах по росту цен оказались также груши, виноград, помидоры и бананы. Они стали стоить примерно в 1,5 раза дороже. На треть поднялась стоимость апельсинов.

В целом овощи и фрукты подорожали в сентябре 2023 года на четверть год к году, хотя обычно осенью они дешевеют. Эксперты РБК считают, что это произошло из-за изменения географии поставок, ослабления курса рубля и удорожания логистики. Плюс свою роль всегда играет фактор сезонности и урожайности.

Заметно выросли в цене моторное масло (+41%) и стоимость поездок в Белоруссию (38%). Из таблеток сильно подорожал фуросемид (+34%). Хотя само по себе лекарство осталось одним из самых дешёвых — оно стоит меньше 10 рублей.

А теперь о приятном. За 2023 год подешевела гречка (–18%). Она, кстати, дешевеет второй год подряд из-за роста производства и хороших урожаев. На 15% упала цена на картошку, на 9,6% — на овсянку и перловку. Совсем немного доступнее стала вермишель.

Среди непродуктовых категорий стоимость в 2023 году уменьшалась у нертутных термометров (–7%), телевизоров (–6%), стиральных машин (–3,7%) и флешек (–3%). Из услуг дешевле стал полис каско (всего –3,6%, но приятно).

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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