Россиянам раскрыли, какие украшения нужно надеть на себя при встрече Нового года Зелёного Дракона

По словам Алины Пономарёвой, основательницы бренда украшений Naned Jewellery, при встрече этого Нового года можно надеть на себя всё самое лучшее. Переборщить с аксессуарами сейчас не так страшно. Наоборот, надеть на себя самое красивое, блестящее — это способ произвести впечатление на «хозяина» будущего года — Зелёного Дракона.

Мария Голенкова, вице-президент группы Inventive Retail Group, развивающей испанский бренд украшений UNOde50, отметила, что в тренде остаются крупные изделия с уникальным дизайном, а к Новому году — с кристаллами, которые прекрасно дополняют новогодний образ.

А чтобы произвести эффект на символ года, Алина Пономарёва советует выбрать бросающиеся в глаза серьги или кольца золотистого цвета, колье со сверкающими камнями, массивные браслеты на обе руки или заколки со стразами или пышным цветком.

Также подойдут аксессуары с изображением восточного талисмана.

Эти эффектные аксессуары не будут пылиться в шкатулке до следующего праздника. По словам Пономарёвой, в 2024 году такие украшения можно смело сочетать с повседневной одеждой.

Анна Полякова, представитель универмага Poison Drop, отмечает, что в моде будут акцентные statement-украшения (массивные, с ярким дизайном), большие серьги с крупными камнями, кристаллы: их можно комбинировать не только с вечерними нарядами, но и с худи, футболками и рубашками. Крупные цепи и чокеры также на пике моды.

Магомед Вышегуров, сооснователь бутика Madena Saloon, предсказывает, что в 2024 году будут популярны браслеты и серьги-каффы, разнообразные серьги, многослойные колье. Однако в них должно быть что-то общее, например, цвет, форма или материал.