Россиянам раскрыли, какие украшения нужно надеть на себя при встрече Нового года Зелёного Дракона
Для встречи Нового года важно всё: и праздничный стол, и антураж, и выбор образа. О последнем стоит подумать, даже если вы планируете отмечать дома без гостей. Какие украшения выбрать для встречи Нового года и что лучше «задобрит» хозяина будущего года, рассказали эксперты.
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По словам Алины Пономарёвой, основательницы бренда украшений Naned Jewellery, при встрече этого Нового года можно надеть на себя всё самое лучшее. Переборщить с аксессуарами сейчас не так страшно. Наоборот, надеть на себя самое красивое, блестящее — это способ произвести впечатление на «хозяина» будущего года — Зелёного Дракона.
Мария Голенкова, вице-президент группы Inventive Retail Group, развивающей испанский бренд украшений UNOde50, отметила, что в тренде остаются крупные изделия с уникальным дизайном, а к Новому году — с кристаллами, которые прекрасно дополняют новогодний образ.
А чтобы произвести эффект на символ года, Алина Пономарёва советует выбрать бросающиеся в глаза серьги или кольца золотистого цвета, колье со сверкающими камнями, массивные браслеты на обе руки или заколки со стразами или пышным цветком.
Также подойдут аксессуары с изображением восточного талисмана.
Эти эффектные аксессуары не будут пылиться в шкатулке до следующего праздника. По словам Пономарёвой, в 2024 году такие украшения можно смело сочетать с повседневной одеждой.
Анна Полякова, представитель универмага Poison Drop, отмечает, что в моде будут акцентные statement-украшения (массивные, с ярким дизайном), большие серьги с крупными камнями, кристаллы: их можно комбинировать не только с вечерними нарядами, но и с худи, футболками и рубашками. Крупные цепи и чокеры также на пике моды.
Магомед Вышегуров, сооснователь бутика Madena Saloon, предсказывает, что в 2024 году будут популярны браслеты и серьги-каффы, разнообразные серьги, многослойные колье. Однако в них должно быть что-то общее, например, цвет, форма или материал.