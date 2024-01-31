Жизнь
Опубликовано 31 января 2024, 05:00
1 мин.

Россиянам раскрыли, куда бежать из-за утраты документов на недвижимость

Если вы потеряли документы на недвижимость, это не повод впадать в панику. Эти важные документы можно восстановить разными путями, в том числе у нотариуса и в агентстве недвижимости или в Росреестре, рассказал юрист Дмитрий Желнин.
Россиянам раскрыли, куда бежать из-за утраты документов на недвижимость

© Stable Diffusion

Первый шаг в данном случае — получить выписку из ЕГРН. Именно она подтверждает право собственности, а не свидетельство о соответствующем праве. Поэтому, отмечает юрист в разговоре с NEWS.ru, потеря договора купли-продажи, дарения или долевого участия не критична.

Но для собственного спокойствия можно восстановить перечисленные доки у нотариуса, в агентстве недвижимости, где сделка совершалась, или запросив дубликат в Росреестре, добавил Желнин.

Ранее мы рассказывали, что в последнее время чёрные риелторы орудуют вместе с телефонными мошенниками. Всё начинается с того, что лжеполицейские (сотрудники ФСБ, Центробанка, прокуратуры) присылают в мессенджер фото своих удостоверений и говорят жертве: «С вашего счёта какие-то мошенники хотят снять деньги. Мы вас спасём, но помогите нам их поймать».

Как не попасться? Рецепт только один: не разговаривать по телефону с неизвестными на подобные темы, какие бы доводы они ни приводили.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.