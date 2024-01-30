Жизнь
Опубликовано 30 января 2024, 03:00
1 мин.

Россиянам раскрыли невероятные свойства баклажана. Он убережёт от инфаркта

Баклажаны или, как их ещё называют, «синенькие» — популярный у россиян овощ, но покупать его принято в основном в конце лета или осенью, то есть в сезон. Кто-то из них делает салаты на зиму, а кто-то любит жарить на гриле. Блюд из баклажан много, но не все знают, сколько всего полезного есть в этом овоще. Почему стоит есть баклажаны, рассказали в Роспотребнадзоре.
freepik

freepik

В кожуре этого овоща множество полезных микроэлементов. Например, антоцианы в составе баклажана уменьшают риски гипертонии и атеросклероза, а ещё снижают вероятность инфаркта. Плюс эти вещества делают сосуды более эластичными.

Помимо этого, сам баклажан богат клетчаткой, которая полезна для пищеварения. Она также нормализует уровень сахара в крови. Интересно, что полезные свойства этого удивительного овоща сохраняются в самых разных блюдах, даже в баклажанной икре.

При этом людям с проблемным ЖКТ с баклажанами стоит быть осторожнее. Их лучше не есть язвенникам, а ещё тем, у кого колит, холецистит, камни в почках и артрит.

Необязательно возиться и с баклажанной икрой, чтобы поесть этот овощ зимой — баклажаны можно просто заморозить. О том, какие ещё овощи хорошо переносят пребывание в холодильнике, рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.