Россиянам раскрыли невероятные свойства баклажана. Он убережёт от инфаркта

В кожуре этого овоща множество полезных микроэлементов. Например, антоцианы в составе баклажана уменьшают риски гипертонии и атеросклероза, а ещё снижают вероятность инфаркта. Плюс эти вещества делают сосуды более эластичными.

Помимо этого, сам баклажан богат клетчаткой, которая полезна для пищеварения. Она также нормализует уровень сахара в крови. Интересно, что полезные свойства этого удивительного овоща сохраняются в самых разных блюдах, даже в баклажанной икре.

При этом людям с проблемным ЖКТ с баклажанами стоит быть осторожнее. Их лучше не есть язвенникам, а ещё тем, у кого колит, холецистит, камни в почках и артрит.

Необязательно возиться и с баклажанной икрой, чтобы поесть этот овощ зимой — баклажаны можно просто заморозить. О том, какие ещё овощи хорошо переносят пребывание в холодильнике, рассказали тут.