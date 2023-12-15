Россиянам раскрыли, нормально ли встречать Новый год в одиночестве

Встречать Новый год в одиночестве абсолютно нормально и не опасно для психики, уверена Анастасия Наталевич. Она отметила, что в жизни бывают разные обстоятельства: переезд, болезни и прочее. Также человек может сам захотеть побыть одному: подумать о жизни в тишине и без лишних глаз. Или у него такое эмоциональное душевное состояние, что веселиться не очень хочется, он некомфортно себя чувствует в кругу друзей или близких.

Психолог отметила, что если последнее для вас актуально, нужно создать себе такое времяпрепровождение на Новый год, которое будет максимально отвечать вашим потребностям, в котором вам будет максимально комфортно.

Даже оставаясь в одиночестве, можно устроить себе дома красивый праздник: зажечь свечи, приготовить вкусное новогоднее блюдо, проанализировать и подвести итоги уходящего года, написать список желаний и планов на будущее, провести какую-нибудь интересную практику — психологическую или духовную.