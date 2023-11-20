Жизнь
08:40, 20 ноября 2023
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Россиянам раскрыли, почему сидячий образ жизни и БАДы уничтожают печень

Печень — один из главных «тружеников» в организме человека. Орган активно участвует в обменных процессах и служит хранилищем для гликогена — нашего стратегического энергетического «запаса», очищает организм от токсинов и других вредных веществ. Без здоровой печени трудно работать остальным системам организма. Но бывает так, что мы сами ненамеренно губим нашу печень. Ирина Учурова, гепатолог, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» рассказала, как сидячий образ жизни и БАДы убивают печень.

Россиянам раскрыли, почему сидячий образ жизни и БАДы уничтожают печень
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По словам гепатолога, бесконтрольный приём биологически активных добавок к пище и лекарственных препаратов повышает токсическую нагрузку на печень и вредит её работоспособности. Особую опасность для органа представляют жаропонижающие препараты на основе парацетамола, нестероидные противовоспалительные средства с обезболивающим эффектом, антибиотики.

Это не означает, что такие препараты вообще нельзя употреблять. Просто пить их стоит исключительно при наличии объективных показаний и только по назначению врача.

Согласно исследованиям, повреждение печени, вызванное растительными и пищевыми добавками, в настоящее время составляет 20% случаев гепатотоксичности в США. В основном это анаболические стероиды, экстракт зелёного чая и многокомпонентные пищевые добавки. Добавки для бодибилдинга наносят вред постепенно, а экстракт зелёного чая вызывает острое поражение, подобное гепатиту. Большинство случаев связано с приёмом многокомпонентных пищевых добавок, в которых компонент, ответственный за токсичность, обычно неизвестен.

Как сидячий образ жизни влияет на печень

Когда-то проблемы с печенью были уделом возрастных пациентов или людей с алкогольной зависимостью. Однако с конца прошлого века болезни органа успели значительно «помолодеть». Тот же стеатоз практически приобрёл масштабы мировой пандемии, отметила врач.

Виноваты в этом не только неправильное питание и повсеместная любовь к фастфуду, но и сидячий образ жизни, который характерен для большинства жителей городов. Дефицит физической активности замедляет обмен веществ, заставляет печень постоянно «перерабатывать» и повышает риски её ожирения.

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