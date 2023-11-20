Россиянам раскрыли, почему сидячий образ жизни и БАДы уничтожают печень

По словам гепатолога, бесконтрольный приём биологически активных добавок к пище и лекарственных препаратов повышает токсическую нагрузку на печень и вредит её работоспособности. Особую опасность для органа представляют жаропонижающие препараты на основе парацетамола, нестероидные противовоспалительные средства с обезболивающим эффектом, антибиотики.

Это не означает, что такие препараты вообще нельзя употреблять. Просто пить их стоит исключительно при наличии объективных показаний и только по назначению врача.