Россиянам раскрыли, почему сидячий образ жизни и БАДы уничтожают печень
Печень — один из главных «тружеников» в организме человека. Орган активно участвует в обменных процессах и служит хранилищем для гликогена — нашего стратегического энергетического «запаса», очищает организм от токсинов и других вредных веществ. Без здоровой печени трудно работать остальным системам организма. Но бывает так, что мы сами ненамеренно губим нашу печень. Ирина Учурова, гепатолог, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» рассказала, как сидячий образ жизни и БАДы убивают печень.
По словам гепатолога, бесконтрольный приём биологически активных добавок к пище и лекарственных препаратов повышает токсическую нагрузку на печень и вредит её работоспособности. Особую опасность для органа представляют жаропонижающие препараты на основе парацетамола, нестероидные противовоспалительные средства с обезболивающим эффектом, антибиотики.
Это не означает, что такие препараты вообще нельзя употреблять. Просто пить их стоит исключительно при наличии объективных показаний и только по назначению врача.
Согласно исследованиям, повреждение печени, вызванное растительными и пищевыми добавками, в настоящее время составляет 20% случаев гепатотоксичности в США. В основном это анаболические стероиды, экстракт зелёного чая и многокомпонентные пищевые добавки. Добавки для бодибилдинга наносят вред постепенно, а экстракт зелёного чая вызывает острое поражение, подобное гепатиту. Большинство случаев связано с приёмом многокомпонентных пищевых добавок, в которых компонент, ответственный за токсичность, обычно неизвестен.
Как сидячий образ жизни влияет на печень
Когда-то проблемы с печенью были уделом возрастных пациентов или людей с алкогольной зависимостью. Однако с конца прошлого века болезни органа успели значительно «помолодеть». Тот же стеатоз практически приобрёл масштабы мировой пандемии, отметила врач.
Виноваты в этом не только неправильное питание и повсеместная любовь к фастфуду, но и сидячий образ жизни, который характерен для большинства жителей городов. Дефицит физической активности замедляет обмен веществ, заставляет печень постоянно «перерабатывать» и повышает риски её ожирения.