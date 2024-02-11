Россиянам раскрыли, помогает ли похудеть капуста кимчи

Как сообщил The Conversation, ферментированные продукты делают пищу кислой, но улучшают видовой состав микробов в кишечнике. В одном южнокорейском исследовании эксперты доказали, что люди, которые съедают до трёх порций кимчи в день имеют более низкий риск ожирения. В исследовании приняли участие 115 000 людей, но эти выводы оказались справедливы только для мужчин.

В то же время те мужчины, которые ели пять и более порций кимчи весили больше, чаще страдали ожирением и размер талии у них был больше. И да, исследование финансировалось Всемирным институтом кимчи. То есть корреляция есть, но причинно-следственной связи нет.

Другие исследования, которые изучали влияние ферментированных продуктов на чувство сытости, тоже не выявили какого-то чудодейственного эффекта от поедания кимчи. Но зато учёные убедились в том, что у тех, кто налегает на ферментированные продукты, могут возникнуть проблемы с переизбытком соли в организме.

Кстати, с квашеной капустой тоже стоит быть поосторожнее. Тут рассказали, кому её нельзя.