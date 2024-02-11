Жизнь
Опубликовано 11 февраля 2024, 02:00
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Россиянам раскрыли, помогает ли похудеть капуста кимчи

Кимчи — это популярное южнокорейское блюдо, которое представляет собой острые ферментированные овощи. Некоторые исследования показывают, что если есть такой капусты много, то можно похудеть. Но оказалось, что точной причинно-следственной связи установить всё-таки не получилось. В то же время некоторая корреляция присутствует. Так что увы и ах, капуста похудеть не поможет.
freepik

freepik

Как сообщил The Conversation, ферментированные продукты делают пищу кислой, но улучшают видовой состав микробов в кишечнике. В одном южнокорейском исследовании эксперты доказали, что люди, которые съедают до трёх порций кимчи в день имеют более низкий риск ожирения. В исследовании приняли участие 115 000 людей, но эти выводы оказались справедливы только для мужчин.

В то же время те мужчины, которые ели пять и более порций кимчи весили больше, чаще страдали ожирением и размер талии у них был больше. И да, исследование финансировалось Всемирным институтом кимчи. То есть корреляция есть, но причинно-следственной связи нет.

Другие исследования, которые изучали влияние ферментированных продуктов на чувство сытости, тоже не выявили какого-то чудодейственного эффекта от поедания кимчи. Но зато учёные убедились в том, что у тех, кто налегает на ферментированные продукты, могут возникнуть проблемы с переизбытком соли в организме.

Кстати, с квашеной капустой тоже стоит быть поосторожнее. Тут рассказали, кому её нельзя.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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