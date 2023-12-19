Россиянам раскрыли простые способы не отравиться в новогоднюю ночь

Чтобы не присоединиться к этому сомнительному удовольствию, важно соблюдать ряд простых правил, которыми поделился кандидат медицинских наук Сергей Викулин.

Во-первых, используйте только свежие продукты и следите за сроками годности. Не стоит покупать мясо, птицу или рыбу заранее и надеяться, что они сохранятся в холодильнике. Лучше покупать продукты за день или два до праздника.

Во-вторых, тщательно мойте овощи и фрукты, особенно зелень и салаты. Оставшаяся на них органика и бактерии могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.

В-третьих, заправляйте салаты непосредственно перед подачей на стол. Если вы режете салаты заранее, учитывайте, какие ингредиенты дольше хранятся. Свежие овощи стоит добавлять в последнюю очередь.

В-четвертых, не заедайте жирную и/или горячую пищу холодной. Это может вызвать спазм желудка и несварение.

В-пятых, не голодайте перед застольем. Завтрак, обед и ужин должны быть и 31 декабря. Это поможет контролировать аппетит и избежать переедания.

В-шестых, если у вас есть заболевания ЖКТ, печени, почек, желчного пузыря или поджелудочной железы, будьте осторожны при выборе блюд. Копчёности, жирные и жареные блюда, маринованные и солёные овощи, острые продукты, шоколад, алкогольные и газированные напитки могут вызвать обострение заболеваний.

В-седьмых, не старайтесь попробовать все блюда сразу. Выберите несколько, которые вам точно можно, и остановитесь, когда почувствуете сытость.

В-восьмых, если у вас есть гипертония, избегайте соленых блюд, которые могут повысить давление.

И наконец, после праздников постарайтесь перейти к правильному питанию как можно скорее.