Россиянам раскрыли, сколько холодца можно съедать в день

По словам экспертов, холодец рекомендуется есть при заболеваниях суставов, органов зрения и нервной системы. Он способствует укреплению иммунитета и помогает повысить уровень гемоглобина.

Однако, специалисты предупреждают, что переусердствовать с поглощением желеобразного яства не стоит, ведь в нём довольно много калорий. Например, в 100 граммах свиного холодца почти 350 ккал. Поэтому оптимальная порция для взрослого человека составляет максимум 150 грамм.

Людям же с проблемами органов пищеварения рекомендуется более диетический вариант - заливная рыба.