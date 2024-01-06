Жизнь
12:40, 06 января 2024
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Россиянам раскрыли, сколько холодца можно съедать в день

Новогодняя ночь позади, а холодильники ещё полны традиционными для русского стола праздничными лакомствами. Среди них и холодец. Это блюдо из застывшего до желеобразного состояния мясного бульона с кусочками мяса, яйца и некоторых овощей, которое россияне часто готовят на праздник. В нём содержится большое количество коллагена, витаминов группы В и других необходимых организму микроэлементов, напоминают врачи сети клиник МЕДСИ.

Россиянам раскрыли, сколько холодца можно съедать в день
© Freepik/KamranAydinov

По словам экспертов, холодец рекомендуется есть при заболеваниях суставов, органов зрения и нервной системы. Он способствует укреплению иммунитета и помогает повысить уровень гемоглобина.

Однако, специалисты предупреждают, что переусердствовать с поглощением желеобразного яства не стоит, ведь в нём довольно много калорий. Например, в 100 граммах свиного холодца почти 350 ккал. Поэтому оптимальная порция для взрослого человека составляет максимум 150 грамм.

Людям же с проблемами органов пищеварения рекомендуется более диетический вариант - заливная рыба.

Автор:Евгений Грин
Редакция
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