Россиянам раскрыли, сколько холодца можно съедать в день
Новогодняя ночь позади, а холодильники ещё полны традиционными для русского стола праздничными лакомствами. Среди них и холодец. Это блюдо из застывшего до желеобразного состояния мясного бульона с кусочками мяса, яйца и некоторых овощей, которое россияне часто готовят на праздник. В нём содержится большое количество коллагена, витаминов группы В и других необходимых организму микроэлементов, напоминают врачи сети клиник МЕДСИ.
По словам экспертов, холодец рекомендуется есть при заболеваниях суставов, органов зрения и нервной системы. Он способствует укреплению иммунитета и помогает повысить уровень гемоглобина.
Однако, специалисты предупреждают, что переусердствовать с поглощением желеобразного яства не стоит, ведь в нём довольно много калорий. Например, в 100 граммах свиного холодца почти 350 ккал. Поэтому оптимальная порция для взрослого человека составляет максимум 150 грамм.
Людям же с проблемами органов пищеварения рекомендуется более диетический вариант - заливная рыба.